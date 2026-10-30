¿El futuro del Al-Nassr será la venta del fondo Pif al fondo RedBird de Gerry Cardinale? Aún no hay una respuesta definitiva a esa pregunta, pero, tras semanas de especulaciones, el actual propietario del Milan ha confirmado directamente, al menos, su interés y los contactos que ya se han producido para esta posible operación.

En una entrevista con Repubblica, el dueño del club milanista habló del futuro de la Serie A y de sus próximos proyectos en Milán, tanto en el fútbol como en el baloncesto (quiere una franquicia en NBA Europe que juegue en San Donato) y el tenis. Además, confirmó sin rodeos que ya ha mantenido contactos preliminares para adquirir participaciones del club árabe y adelantó que debería reunirse con la estrella del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.