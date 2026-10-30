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Cristiano RonaldoGetty
Emanuele Tramacere
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Milan, ¿Cardinale compra el Al-Nassr? La confirmación: «Tengo que reunirme con Ronaldo»

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¿El futuro del Al-Nassr será la venta del fondo Pif al fondo RedBird de Gerry Cardinale? Aún no hay una respuesta definitiva a esa pregunta, pero, tras semanas de especulaciones, el actual propietario del Milan ha confirmado directamente, al menos, su interés y los contactos que ya se han producido para esta posible operación.

En una entrevista con Repubblica, el dueño del club milanista habló del futuro de la Serie A y de sus próximos proyectos en Milán, tanto en el fútbol como en el baloncesto (quiere una franquicia en NBA Europe que juegue en San Donato) y el tenis. Además, confirmó sin rodeos que ya ha mantenido contactos preliminares para adquirir participaciones del club árabe y adelantó que debería reunirse con la estrella del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

  • SOY UN PROPIETARIO

    ¿Cómo cambiará la gestión del Milan?

    «No soy un profesional del fútbol, soy un propietario. Pero quien llegue tendrá que trabajar conmigo, no volveré a desaparecer. He perdido cuatro años y estoy furioso por ese tiempo perdido. No volveré a entregar las llaves del Milan a nadie»

  • LA SERIE A DEBE CAMBIAR

    Es crítico con la Serie A.

    «La Serie A es como Hollywood antes de Netflix. Disney, Paramount y Warner Bros. estaban convencidas de su superioridad. Luego llegó Netflix y las arrolló. El fútbol italiano debe entender por qué ya no es la Premier. Sin cambios, no se volverá a ganar»

  • COMPRAR EL AL NASSR

    ¿Está en negociaciones para comprar el Al-Nassr?

    «Hemos mantenido conversaciones preliminares. Debería reunirme con Ronaldo: me intriga lo que querrá hacer después de dejar de jugar. Sin embargo, eso no es motivo suficiente para comprar un equipo».

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