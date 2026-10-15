Rabiot se multiplica por el Milan: pivote, organizador, mediapunta y líder del vestuario. Mucho más implicado en todas las dinámicas del Milan, siempre es de los primeros en dar la cara en las ruedas de prensa posteriores a los partidos y en las charlas con el equipo. Actitudes que no han pasado inadvertidas, hasta el punto de que la directiva se ha marcado un objetivo importante: mantener vinculado al exjugador del Marsella durante muchos años más.
Milan: Cardinale acelera para renovar a Rabiot; los detalles de la negociación para blindar al centrocampista francés
ACUERDO CERCA
Según informa Sky y han confirmado también a nuestra redacción fuentes cercanas al Milan, Rabiot y el Milan estarían cerca de llegar a un acuerdo para renovar el contrato. En los últimos días, Cardinale ha intensificado los contactos con la madre y agente del jugador, Veronique. Las conversaciones están encaminadas a cerrar un acuerdo por el que el francés mejorará su salario actual.
LOS DETALLES DE LA NEGOCIACIÓN
Rabiot ampliará su actual contrato, que vence en 2028, por otras dos temporadas, con una opción a favor del Milan para un tercer año. El salario del francés superará los 6 millones de euros y será, junto con Maignan, el jugador mejor pagado de la plantilla del Milan. Se están ultimando los últimos detalles y Rabiot renovará pronto con el Milan.
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