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Milan: Cardinale acelera para renovar a Rabiot; los detalles de la negociación para blindar al centrocampista francés

AC Milán

Milan, avances significativos para la renovación de Rabiot: la excelente relación con Amorim es un factor positivo

Rabiot se multiplica por el Milan: pivote, organizador, mediapunta y líder del vestuario. Mucho más implicado en todas las dinámicas del Milan, siempre es de los primeros en dar la cara en las ruedas de prensa posteriores a los partidos y en las charlas con el equipo. Actitudes que no han pasado inadvertidas, hasta el punto de que la directiva se ha marcado un objetivo importante: mantener vinculado al exjugador del Marsella durante muchos años más.

  • ACUERDO CERCA

    Según informa Sky y han confirmado también a nuestra redacción fuentes cercanas al Milan, Rabiot y el Milan estarían cerca de llegar a un acuerdo para renovar el contrato. En los últimos días, Cardinale ha intensificado los contactos con la madre y agente del jugador, Veronique. Las conversaciones están encaminadas a cerrar un acuerdo por el que el francés mejorará su salario actual.

  • LOS DETALLES DE LA NEGOCIACIÓN

    Rabiot ampliará su actual contrato, que vence en 2028, por otras dos temporadas, con una opción a favor del Milan para un tercer año. El salario del francés superará los 6 millones de euros y será, junto con Maignan, el jugador mejor pagado de la plantilla del Milan. Se están ultimando los últimos detalles y Rabiot renovará pronto con el Milan.

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