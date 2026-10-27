Milan, Capello elogia a Amorim: «Me gusta cuando un entrenador hace de entrenador, está trabajando con Bartesaghi»

Fabio Capello habla con La Gazzetta dello Sport sobre los temas de actualidad del Milan y elogia el trabajo realizado hasta ahora por Amorim y la evolución de Bartesaghi en su nuevo papel de centrocampista de banda.





Pasemos al Milan, que ganó 2-0 en Udine pese a tener a siete jugadores de la plantilla en la enfermería.

«Tres puntos importantes, precisamente por la situación de emergencia en la que se encuentra el Milan. Las lesiones están empezando a ser un factor para todos los equipos y Roma y Milan están entre los más afectados en este momento. Por

suerte

, hoy en día las plantillas son más amplias y los entrenadores pueden contar con cinco sustituciones. Nada que ver con mis tiempos...».