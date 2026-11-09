El Milan mira al futuro y al mercado de enero, con varias oportunidades que el nuevo equipo directivo deberá intentar aprovechar y estudiar en profundidad. El anuncio de Markus Kroesche como nuevo director deportivo del club (y la consiguiente llegada de Hardung para acompañarlo) aún no se ha hecho oficial, pero los acuerdos ya están cerrados y el nuevo equipo empezará a trabajar en enero. Mientras tanto, según informa el Corriere della Sera, los dirigentes ya están siguiendo el mercado con un objetivo muy concreto: un delantero para enero.
Milan: Camarda, cedido; Krosche ya sigue el mercado de delanteros centro de cara a enero
CAMARDA, DEMASIADO VERDE
Según el Corriere della Sera, el Milan se ha dado cuenta de la enorme carga que recae en estos momentos sobre los hombros de Francesco Camarda. Incluso Goncalo Ramos recibe numerosas críticas por su falta de goles, y hacer recaer todo el peso del ataque en el italiano cuando el titular ya atraviesa dificultades podría acabar hundiéndolo. Es más, el Milan empieza a plantearse seriamente una cesión de seis meses para Camarda, con el fin de que tenga más oportunidades y continuidad, quizá como titular.
KROSCHE YA ESTÁ TRABAJANDO
Y en este sentido, Markus Krosche ya está empezando a sondear el mercado de delanteros centro de cara a enero. No debe ser un fichaje como el de Fullkrug de hace un año (pese al excelente inicio de temporada que está teniendo ahora en la Bundesliga), que llegó a toda prisa al inicio del mercado y sin estar en forma para jugar. Tendrá que ser una oportunidad, alguien que ya esté listo para saltar al campo, quizá con la posibilidad de que se convierta en una inversión al final de la temporada.
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