Milán: Calvelli es el nuevo director general y asume las funciones de Furlani. Gestionará el límite de 10 millones y representará al club ante organismos y autoridades nacionales e internacionales

El acta indica que Massimo Calvelli es consejero desde el 5 de noviembre de 2025, inscrito el 16 de diciembre de 2025, y permanecerá en el cargo hasta la aprobación de las cuentas de 2027.

El Consejo de Administración, en reunión del 28 de mayo de 2026, le otorgó las facultades de administración ordinaria y extraordinaria necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad y el logro de sus objetivos, sin perjuicio de las competencias colegiadas del Consejo y de los límites legales y estatutarios.





El acuerdo del 29 de mayo le atribuye las funciones de director general que ejercía Giorgio Furlani antes de su cese. Veintiuna de estas facultadespueden ejercerse con firma individual, aunque están limitadas a operaciones de hasta 10 millones de euros. Este límite no afecta a las delegaciones institucionales y administrativas —correspondencia, representación, relaciones con organismos y federaciones, coordinación interna, funciones de referencia y comunicación, gestión del personal—, pero sí incide enlas delegaciones más operativas. Entre ellas destacan las relaciones con agentes, la gestión de proyectos del director general, los trámites del nuevo estadio, la adquisición de bienes, acuerdos de patrocinio, seguros, publicidad, y, sobre todo, la compraventa de futbolistas y cuerpo técnico. En resumen, para operaciones de fichajes superiores a 10 millones Calvelli necesitará la aprobación de la propiedad. Además, existen cinco puntos que requieren firma conjunta con el director financiero y de operaciones (CFO/COO) Stefano Cocirio para importes entre 5 y 20 millones de euros, relacionados con la gestión bancaria y financiera del club.





En resumen, Calvelli cuenta ahora con las mismas atribuciones que Furlani hasta 2026.

La concesión de poderes es un paso clave en la reestructuración del Milan y ratifica su nueva estructura operativa.











