Milán, buenas noticias para Allegri: Loftus-Cheek llevará una protección y intentará estar disponible para el partido contra el Nápoles

El Milan no quiere perder más puntos valiosos en la lucha por la Liga de Campeones y se está preparando a fondo para la próxima ronda de partidos. Contra el Torino, Allegri recupera a Rabiot, que cumplió una jornada de sanción en el último partido de liga contra la Lazio. El programa de los rossoneri también incluye una novedad importante para un centrocampista que ha resultado clave en la filosofía futbolística que el técnico de Livorno ha implantado en el Milan: Loftus-Cheek.