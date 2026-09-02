Milan: Bondo no puede irse cedido; qué dice el reglamento y quién lo quiere

Entre los jugadores apartados en el AC Milan solo ha quedado el centrocampista francés Warren Bondo, que regresó a Milanello después del año pasado cedido en la Cremonese sin entusiasmar. Desde el principio, el futbolista fue declarado fuera del proyecto técnico de Ruben Amorim, hasta el punto de que, a diferencia de otros compañeros que luego fueron tratados como descartes, para el ex del Monza ni siquiera hubo la posibilidad de empezar la concentración con el primer equipo o de marcharse a la gira junto a todos los demás.