En las últimas horas ha surgido una oportunidad del Sassuolo por Warren Bondo: el director deportivo del club neroverde ha intensificado los contactos con el responsable del mercado del AC Milan, Almstadt, para tratar de entender la viabilidad de la operación. Se debate sobre la posible fórmula del traspaso y los parámetros económicos con el jugador. Por el centrocampista francés también había realizado un sondeo el Monza para un posible regreso a casa, aunque sin profundizar.