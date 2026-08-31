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Milan, Bondo cerca de la despedida: intento del Monza, pero el Sassuolo estudia adelantarle

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Milan, dos peticiones de la Serie A por Warren Bondo: el Sassuolo, por delante del Monza

Warren Bondo y un futuro todavía por escribir. El centrocampista francés está a punto de salir del Milan (Amorim ni siquiera lo había convocado para la concentración) y, después de decir ‘no’ a los turcos del Corum y a los estadounidenses del San Jose Earthquakes, ahora puede valorar entre dos opciones en la Serie A.

  • Sassuolo, por delante del Monza

    En las últimas horas ha surgido una oportunidad del Sassuolo por Warren Bondo: el director deportivo del club neroverde ha intensificado los contactos con el responsable del mercado del AC Milan, Almstadt, para tratar de entender la viabilidad de la operación. Se debate sobre la posible fórmula del traspaso y los parámetros económicos con el jugador. Por el centrocampista francés también había realizado un sondeo el Monza para un posible regreso a casa, aunque sin profundizar.

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