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Milan-Bolonia, las notas de CM: De Winter se duerme, Ramos no ve una. Cisse se salva

AC Milán
Serie A

Notas y valoraciones del partido de la jornada entre semana en San Siro entre el AC Milan de Amorim y el Bolonia de Palladino

Noche negra para el AC Milan, que conoce por primera vez el amargo sabor de la derrota en liga ante el Bolonia. Mbangula es el héroe inesperado con un triplete: nota de 9. Mal, muy mal todos los jugadores del AC Milan.

  • Notas del AC Milan

    Maignan 5: no tiene especial culpa, pero los goles encajados siguen siendo 4, demasiados.

    Tomori 6,5: cada vez se siente más cómodo como lateral derecho y apoya a Hutchinson en las acciones ofensivas. Su pase a Cisse llega en el momento perfecto: el inglés deja su firma en el marcador. La única nota negativa es el problema muscular que obliga a sustituirlo en el descanso. (desde el 46 Modric 5,5: le cuesta encontrar un hueco porque los movimientos de los delanteros son nulos)

    De Winter 4,5: Amorim no pide marcajes al hombre, pero tampoco que se marque a un metro de distancia, como ha hecho esta noche el defensa belga. Tiene responsabilidad en al menos 3 de los 4 goles encajados.

    Pavlovic 5: no está en su mejor momento y se nota enseguida porque pierde muchos duelos con Odgaard.

    Estupinan 5,5: San Siro murmura de desaprobación en cuanto toca su primer balón y el camino se le pone cuesta arriba de inmediato al exjugador del Brighton. Comete muchos errores en los primeros 10 minutos y regala balones a los rivales. Levanta la cabeza a partir de la mitad de la primera parte, pero, en conjunto, su actuación no es ordenada. (desde el 58' Diawara 5: primeros minutos en San Siro; los nervios le pasan claramente factura. Y el Milan encaja dos goles precisamente por su zona)

    Hutchinson 6: le arrebata con fiereza un balón a Theate casi en el borde del área rival y sirve una asistencia perfecta para Cisse. Cumple bien con su cometido. (desde el 58 Pulisic 5: toca muchos balones, pero no encuentra caminos, solo puertas cerradas)

    Musah 5: su peor actuación de la temporada. Regala el balón que propicia la primera ventaja del Bologna. Como lateral, aporta poco en ataque en la segunda parte.

    Jashari 6: el único del centro del campo que crea juego y se esfuerza con algo de lucidez.

    Bartesaghi 5: dos pasos atrás respecto a su gran actuación contra el Udinese, y no solo por el desafortunado gol en propia puerta. Mal tanto en ataque como en defensa. ( desde el 62' Camarda 5,5: roza el gol de cabeza, pero quizá se trata más de una ocasión desperdiciada que de mala suerte. Pierde el balón que lleva al 2-4 del Bologna)

    Cisse 6,5: una primera parte de ensueño, con su primer doblete en San Siro como delantero puro. Mal, muy mal, en la segunda.

    Ramos 5: Goncalo, ¿hay algún problema? Pierde todos los duelos y nunca dispara a puerta. (desde el 88 Comotto s. c.)


    Ent. Amorim 5: los cambios llevan al equipo a defender sobre su propia línea de gol; esta vez su influencia es negativa

  • NOTAS DEL BOLOGNA

    Skorupski;

    Darmian, (Vitik, desde el 59')

    Casale, (Helland, desde el 78')

    Theate; (Heggem, desde el 70')

    Zortea,

    Ferguson,

    Pobega,

    Alhassane; (Miranda, desde el 59')

    Bernardeschi, (Cambiaghi, desde el 59')

    Mbangula;

    Odgaard.

    Entr. Palladino

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