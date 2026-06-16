La revolución del Milan es total. Además del ya oficial entrenador Rubén Amorim, se espera la llegada de Markus Krosche y Timmo Hardung, del Eintracht Fráncfort. Mientras, Bobby Gardiner asume el departamento de ojeadores. Se trata de una elección interna: el inglés llegó al club en 2019 como analista dereclutamiento deportivo.
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Milán: Bobby Gardiner, en el club desde 2019, será el nuevo jefe de ojeadores. Ya aportaba datos a Moncada y participó en la elección del nuevo entrenador
EL PERFIL
Inglés, nacido en 1992, Gardiner empezó a analizar fútbol con datos en portales británicos desde joven, mientras estudiaba Filosofía, Economía y Política en la Universidad de Durham. Su experiencia analítica atrajo a Hendrik Almstadt, fichado en 2019 por el Milan bajo Ivan Gazidis para liderar el análisis de datos en fichajes y búsqueda de talentos. Su colaboración con Moncada, que duró seis años, fue estrecha y productiva: Bobby le presentaba los nombres más interesantes al entonces director técnico y jefe de ojeadores.
En los últimos dos o tres años ha ajustado su método, pues RedBird incorporó a profesionales de Zelus, Billie Bean y otras firmas de análisis. Sin embargo, mantiene intacta su habilidad para estudiar talentos y prever su trayectoria. También dejó huella en Igli Tare, quien lo siguió tras la recomendación de Zachary Athekame.
PRESENTE EN LAS REUNIONES
En los próximos días se oficializará su ascenso a responsable del departamento de ojeadores del Rossonero, con un fuerte enfoque en el análisis de datos. En las reuniones que Cardinale, Ibrahimovic y Calvelli han mantenido con los candidatos a director deportivo —Markus Krosche y Devin Ozek—, Bobby Gardiner ya participaba por Zoom, así que tendrá un papel relevante en esta nueva era del Milan.