Rafael Leao nunca ha estado tan cerca de despedirse del Milan. Después de 7 temporadas con muchos altos y pocos bajos, el internacional portugués está listo para escribir un nuevo capítulo de su carrera profesional. Solo queda por saber si será en Turquía con la camiseta del Galatasaray o en la Premier League con el Aston Villa. Unai Emery, técnico especializado en relanzar a jugadores en dificultades, en las últimas 24 horas ha hablado varias veces con el nacido en 1999 para presentarle el proyecto deportivo de los Villains y cómo pretende utilizarlo.
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Milan, Aston Villa es la preferencia para Leao: para ir al Galatasaray pide 15 millones por temporada de salario
Cumbre con el Aston Villa
En torno a la hora del almuerzo, Cardinale y Almastadt tendrán una llamada con el Aston Villa y Jorge Mendes, es decir, el verdadero y único director de la operación. El club inglés presentará oficialmente las dos ofertas que el Milan podrá valorar y elegir una: o una operación a título definitivo inmediata de 46 millones de euros, bonus incluidos, o un préstamo oneroso de 8 millones de euros con obligación de compra por 42 millones. La directiva del club de Birmingham tiene un acuerdo de principio con Leao para un contrato de 4 años a 6,5 millones de euros más 1,5 en bonus, además de la preferencia del jugador.
15 millones del Galatasaray
Sobre la otra mesa está el Galatasaray, que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Milan por 45 millones más 5 en bonus, pero todavía no ha recibido el visto bueno de Leao y ahora corre el riesgo de llevarse un mazazo después de semanas de negociación: a primera hora de la tarde, George Gardi se reunirá con el abogado de Leao para entender cómo llegar a un acuerdo, dado que ahora el jugador quiere 15 millones de euros para aceptar al Galatasaray. La partida está más abierta que nunca, Leao está a punto de decir adiós al Milan.
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