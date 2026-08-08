Amorim ya había sido bastante claro en la rueda de prensa previa al Milan-Chelsea: la plantilla es demasiado larga y la próxima será la semana de las decisiones definitivas. Traducido en palabras sencillas: comunicaré a los jugadores quién entra o sale del proyecto. En realidad, ya lo hizo el sábado al dejar fuera tanto a Tomori como a Fofana: pese a la cascada de cambios en la segunda mitad, el defensa inglés y el centrocampista inglés se quedaron mirando desde el banquillo. La señal lanzada por el técnico portugués es clara: ambos deberán buscarse un nuevo destino. O mejor dicho, será el Milan quien lo haga.
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Milan, aquí están los dos primeros descartes para Amorim: cero minutos para Fofana y Tomori, dónde pueden irse y cuánto ingresa el AC Milan
15 MILLONES POR TOMORI
La salida de Tomori podría ser útil para liberar espacio en defensa: Amorim quiere un líder, un jugador fuerte en la salida de balón y con una gran experiencia internacional. El Milan valora al defensa inglés en no menos de 15 millones de euros y hablará pronto con su agente para encontrar una solución en el mercado. El Coventry y el Newcastle habían sondeado el terreno, la Juventus observa como plan B a Lucumi, pero atención a nuevas llamadas desde el extranjero.
20 MILLONES POR FOFANA
En lo que respecta al caso Fofana, Amorim y su cuerpo técnico han tomado esta decisión tan tajante en los últimos días. Para el ex del Mónaco, Almastadt parte de una valoración que no debe ser inferior a los 20 millones de euros, y el Crystal Palace encabeza una delegación de clubes ingleses muy interesados en el francés. Atención también al Marsella en caso de que salga Hojbjerg rumbo al Newscastle. El Milan acelera en el mercado de salidas...
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