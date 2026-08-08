Amorim ya había sido bastante claro en la rueda de prensa previa al Milan-Chelsea: la plantilla es demasiado larga y la próxima será la semana de las decisiones definitivas. Traducido en palabras sencillas: comunicaré a los jugadores quién entra o sale del proyecto. En realidad, ya lo hizo el sábado al dejar fuera tanto a Tomori como a Fofana: pese a la cascada de cambios en la segunda mitad, el defensa inglés y el centrocampista inglés se quedaron mirando desde el banquillo. La señal lanzada por el técnico portugués es clara: ambos deberán buscarse un nuevo destino. O mejor dicho, será el Milan quien lo haga.