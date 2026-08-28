Unas cuantas notas y comentarios sueltos para el Milan, que cerró el partido celebrándolo bajo la curva del Milan. Maignan tocó el balón una vez con las manos: suficiente para desbaratar una ocasión en la primera parte. Gila atento, como de costumbre, limitando más de lo habitual alguna iniciativa un poco más temeraria. También De Winter cumplió, y no fue poco para corregir alguna penetración. Así, las iniciativas iniciadas desde atrás llevaron la firma de Pavlovic, frenado por el portero Stankovic en la ocasión más clara a la media hora.





En el centro del campo, Chuku apareció a ráfagas, poco encendido y mucho apagado, aunque no pasó desapercibido un oportuno despeje suyo ante una peligrosa internada del Venezia. El otro «recuperado» entre los exepurados del año pasado, es decir, Musah, aportó mucha cantidad y la misma imprecisión, un paso atrás en el camino que parecía haber emprendido, mucho mejor, el domingo pasado en Turín. Es cierto que al inicio de la segunda parte estrelló un balón en el larguero, pero fue más un gol fallado que un golpe de mala suerte. Bastante opaco también Modric, incómodo en los arreones de un partido por momentos frenético. Por la izquierda, sin destellos, Bartesaghi, un poco escolar, la verdad, aunque providencial al menos en un cierre salvador en el segundo palo con Maignan ya superado, cuando todavía seguían 0-0.





Arriba, Loftus-Cheek: doble apellido, pero medio incompleto. Tiene físico, potencia, carrera. Cualidades que siempre se intuyen y casi nunca se ven. Mejor Cisse, aunque todavía tan voluntarioso como verde. El chico sabe hacerlo (presente) y lo logrará (futuro): la diferencia en los tiempos verbales significa que no se le puede exigir la regularidad de un veterano, al menos a cierto nivel. En cambio, el nivel de expectativas es altísimo para Gonçalo Ramos, también por el precio, más de 70 millones, que pesa sobre cada balón tocado o rozado, de cabeza o con el pie. Después de dejar bastante que desear, el delantero portugués se destapó en la ocasión más delicada y difícil, la que sirvió para desbloquear el marcador. A partir de ahí, todos olvidaron algún error grosero cometido en la primera parte. Y así Gonçalo se convirtió simplemente en GOLçalo.





Seguro que el Milan cambió cuando Amorim movió el banquillo. Exactamente igual que en Turín, Rabiot cambió la maniobra y Saelemaekers el partido. El belga encontró a Ramos para el 1-0 y activó a Jashari (él también entró bien) para el segundo. Al final, el Milan terminó con San Siro de fiesta. Soñar se puede. Ilusionarse, no. Pero dentro de una semana ya llegará la prueba de la verdad ante la Juventus. Ahí se verá.