Milán analiza sus refuerzos en la mediapunta: de Karetsas a Pedro Gonçalves, quién sube y quién baja. Y aparece Zaniolo

Otro nombre que se baraja es el de Karetsas, del Genk: piden unos 35-40 millones de euros por este griego de 18 años. En la Pro League ha dado 10 asistencias y ha marcado 4 en la Europa League. Además, ha marcado dos goles. El mercado belga sigue siendo muy caro y el Borussia Dortmund, que ya pactó con los agentes del jugador, podría llevárselo si Genk no cierra pronto el trato.