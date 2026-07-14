Tras fichar a Gonçalo Ramos (PSG) y cerrar el traspaso de Mario Gila (Lazio), el Milan sigue activo en el mercado. También busca un mediocampista ofensivo: los equipos de Amorim siempre han confiado en un creador de juego detrás de los delanteros. En el Sporting de Lisboa, Bruno Fernandes brilló durante los cinco meses que trabajó con Amorim antes de fichar por el Manchester United en enero de 2020.
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Milán analiza sus refuerzos en la mediapunta: de Karetsas a Pedro Gonçalves, quién sube y quién baja. Y aparece Zaniolo
UZUN ES DEMASIADO CARO
Los ojeadores del Milan valoran muy positivamente a Can Uzun, centrocampista ofensivo diestro del Eintracht de Fráncfort. Nacido en Ratisbona en 2005, juega con Turquía en el Mundial. El problema es su precio: el club alemán, conocido por sus altas tarifas, pide 60 millones de euros.
ALAJABEGOVIC-ATALANTA
Ibrahimovic lo ficharía, pero un sector del Milan prefiere otro perfil. Alajbegovic, seguido por los rossoneri, podría dejar el Bayer Leverkusen pese a que el Salzburgo lo acaba de comprar por 8 millones. ¿Futuro en Italia? Sí, pero con otra camiseta: Giuntoli negocia para llevarlo al Atalanta.
AMENAZA PARA KARETSAS
Otro nombre que se baraja es el de Karetsas, del Genk: piden unos 35-40 millones de euros por este griego de 18 años. En la Pro League ha dado 10 asistencias y ha marcado 4 en la Europa League. Además, ha marcado dos goles. El mercado belga sigue siendo muy caro y el Borussia Dortmund, que ya pactó con los agentes del jugador, podría llevárselo si Genk no cierra pronto el trato.
SE OFRECE ZANIOLO
Debido a problemas contractuales y económicos con el Udinese, Zanolo volvió al mercado. En las últimas horas, su entorno lo ofreció al Milan; en los próximos días se sabrá si la opción avanza.
OPORTUNIDADES EN GONCALVES
Por último, Pedro Gonçalves, conocido como Pote, es un jugador que Amorim conoce bien de su etapa en el Sporting de Lisboa. Tiene una cláusula de rescisión de 60 millones, aunque podrían bastar 25 o 30 millones para llevarlo a Milanello.
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