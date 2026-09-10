El Milan está preparando al detalle el duelo del sábado a las 18:00 en el Olímpico contra la Lazio. Gattuso y sus jugadores han sido protagonistas de un arranque de temporada decididamente sorprendente, con tres victorias en tres partidos, muy por encima de las expectativas más optimistas. Para lograr el pleno de puntos hará falta una actuación mejor y más completa que la última en el Allianz Stadium, quizá con intérpretes distintos. Por eso Amorim está valorando varios cambios en la alineación.