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Amorim Torino MilanGetty

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Milan, Amorim vuelve a cambiar de formación contra la Lazio: estas son las principales novedades

El sábado a las 18:00, el AC Milan saltará al campo en el Olímpico contra la Lazio con varias novedades en la alineación.

El Milan está preparando al detalle el duelo del sábado a las 18:00 en el Olímpico contra la Lazio. Gattuso y sus jugadores han sido protagonistas de un arranque de temporada decididamente sorprendente, con tres victorias en tres partidos, muy por encima de las expectativas más optimistas. Para lograr el pleno de puntos hará falta una actuación mejor y más completa que la última en el Allianz Stadium, quizá con intérpretes distintos. Por eso Amorim está valorando varios cambios en la alineación.

  • CHUKWUEZE VUELVE A SER TITULAR

    El primer cambio respecto al partido del pasado domingo será el de Diego Moreira por Samuel Chukwueze: el extremo nigeriano está más adelantado en cuanto a conocimientos respecto a su compañero belga, además de poder contar con una mejor condición física. Musah seguirá en la medular, con Rabiot, que debería encontrar sitio en el once titular al regresar a su posición natural en el centro del campo.

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  • Cissé en la mediapunta

    El hombre del momento, Alphadio Cisse, vuelve al once inicial por méritos propios en la mediapunta y por detrás de Goncalo Ramos. A su lado, duelo por un puesto entre Rabiot y Loftus-Cheek. En defensa, pese al regreso de Gabbia, todo apunta a la confirmación del trío compuesto por Gila, De Winter y Pavlovic.

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