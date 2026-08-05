Milan, Amorim tras el derbi: «Debemos tener más posesión y sufrir menos. ¿Leao? Hoy ha ayudado al equipo y eso es importante»

¿Qué has visto hoy de positivo?

«Creo que se ve cómo intentamos mover rápido el balón. Estamos intentando sacar mucho el balón desde atrás, pero sin asumir los mismos riesgos que asumimos contra el Glasgow. También fue un buen partido desde el punto de vista físico. Podemos mejorar mucho físicamente, pero creo que en líneas generales hemos jugado bien».

¿Cómo valora el partido de Leao?

«Pienso lo mismo que dije en la rueda de prensa: si eres jugador del Milan, eres afortunado y debes disfrutar. Está disfrutando, pero es un jugador del equipo. Hoy ayudó al equipo y eso es importante: el foco está en el equipo. Pero lo valoro igual que a Nkunku, Camarda y los demás. Camarda corrió muchísimo hoy. Estoy viendo jugadores que están mejorando»

¿En qué debéis mejorar más?

«En todo, sobre todo con el balón. Si tenemos más posesión, sufriremos menos. Pero es algo para lo que hace falta tiempo, en lo que tenemos que trabajar: debemos tener más posesión para sufrir menos».