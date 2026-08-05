Una buena prueba la que acaba de disputar el Milan contra el Inter. El empate logrado en el final dejó satisfecho al técnico del Milan Ruben Amorim , que se expresó así en el pospartido ante los micrófonos de Sky: "Es importante no haber perdido, pero lo más importante es mejorar como equipo. Empezamos muy bien, presionando muy bien, pero el Inter tiene mucha experiencia, entendieron enseguida lo que estábamos haciendo y nos hicieron sufrir al final de la primera parte y al inicio de la segunda. Luego mejoramos: bien los últimos veinte minutos del partido. Fue una buena prueba, pero necesitamos más partidos para probar a todos los jugadores".
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Milan, Amorim tras el derbi: «Debemos tener más posesión y sufrir menos. ¿Leao? Hoy ha ayudado al equipo y eso es importante»
Sobre Leao y los aspectos a mejorar
¿Qué has visto hoy de positivo?
«Creo que se ve cómo intentamos mover rápido el balón. Estamos intentando sacar mucho el balón desde atrás, pero sin asumir los mismos riesgos que asumimos contra el Glasgow. También fue un buen partido desde el punto de vista físico. Podemos mejorar mucho físicamente, pero creo que en líneas generales hemos jugado bien».
¿Cómo valora el partido de Leao?
«Pienso lo mismo que dije en la rueda de prensa: si eres jugador del Milan, eres afortunado y debes disfrutar. Está disfrutando, pero es un jugador del equipo. Hoy ayudó al equipo y eso es importante: el foco está en el equipo. Pero lo valoro igual que a Nkunku, Camarda y los demás. Camarda corrió muchísimo hoy. Estoy viendo jugadores que están mejorando»
¿En qué debéis mejorar más?
«En todo, sobre todo con el balón. Si tenemos más posesión, sufriremos menos. Pero es algo para lo que hace falta tiempo, en lo que tenemos que trabajar: debemos tener más posesión para sufrir menos».
Sobre Saelemaekers y Baresi
¿Cómo valora la actuación de Saelemaekers?
«Un gran profesional, fueron bien entrenados por Allegri el año pasado y eso se nota. Solo jugaron 30 minutos, eso sí. Al inicio de la segunda parte el equipo estuvo más junto y queríamos presionar más arriba».
Al inicio del partido hubo un recuerdo para Franco Baresi.
«No me habría esperado un escenario diferente. Ayer vi todas las imágenes. Fue un jugador especial y una persona especial. Lo echaremos mucho de menos. Pero la única manera de recordarlo como se merece es hacer las cosas bien y devolver a nuestro club al lugar que merece».
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