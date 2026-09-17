Milan, Amorim: "Todos estaban nerviosos, incluidos los aficionados. No fue sencillo"

No fue bien el primer partido de la temporada en la Europa League del AC Milan de Ruben Amorim. La derrota por 2-0 sufrida ante el Benfica, que llega después de los empates contra Lazio y Juventus, sigue metiendo presión sobre el entrenador portugués y también empiezan a surgir críticas y murmullos entre los aficionados.

Entrevistado también por CBS Sport Golazo, el ex del Manchester United trató de defender su trabajo, confirmando las dificultades encontradas, pero reiterando que se puede y se debe mejorar de cara a los próximos partidos.