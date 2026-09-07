Milan, Amorim tiene un problema en la mediapunta: de la inconsistencia de Saelemakers al fantasma Pulisic, falta una pareja titular

Cero minutos en tres partidos pese a que ya ha vuelto a estar completamente a disposición de Pulisic. Amorim todavía no ha utilizado al estadounidense en la liga y el «caso» está tomando realmente forma de caso: Pulisic es el único jugador de la plantilla capaz de marcar de verdad la diferencia en la mediapunta y de aportar esa cifra de goles y asistencias necesaria para hacer una liga importante. Si estuviera al 100% contra la Lazio, jugaría él en pareja con Cissé.





Distinto es el caso de Hutchinson: un jugador muy del gusto de Amorim que puede decir la suya a partir de la próxima semana. Omari ahora solo necesita encontrar tiempos y jugadas para convertirse después en un recurso más en la mediapunta. El empate de Turín nos confirma que el equipo debe reencontrar una pareja establecida en la mediapunta.