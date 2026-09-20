Al leer las alineaciones, muchos torcieron el gesto: Estupinan dentro con un Moreira en forma en el banquillo. El internacional belga tiene una capacidad devastadora para cambiar el partido al salir desde el banquillo, a la espera de que el equipo amplíe el conocimiento y los automatismos. Estupinan, a día de hoy, le garantiza a Amorim (junto a Chukwueze por el otro lado) ese equilibrio que necesita un equipo en construcción: el siguiente paso para completar un once base, término que no le gusta al técnico portugués, será precisamente el cambio entre el ex del Brighton y el internacional belga. La vuelta al gol de Pulisic después de 10 meses es la noticia más importante: este equipo no puede prescindir del estadounidense ni de sus veteranos. Providencial el cara a cara que hubo esta semana entre Amorim y los jugadores más representativos del vestuario.