En San Siro se celebran los 100 años de un estadio que ha hecho historia en el fútbol, pero también de un Milan por fin convincente también en el juego: el 3-0 ante el Lecce es fruto de una producción ofensiva de gran nivel, más allá de un rival, el Lecce, que pareció falto de argumentos convincentes. La única nota negativa fueron los silbidos a Estupinan: el extremo ecuatoriano, autor de una actuación suficiente, paga los errores de los partidos anteriores.
Milan, Amorim responde a las críticas y encuentra un once tipo: Pulisic es la clave
Modric con Rabiot
La primera señal importante es que puede existir un Milan con las ideas de Amorim y con Modric y Rabiot juntos en la medular: el centrocampista croata corrió mucho y bien, regalando además un par de pases verticales para activar a los mediapuntas. Lo que parecía un equívoco táctico tras el Olímpico se resolvió en otra clave táctica: el croata puede jugar su fútbol si el rival no aplica marcajes al hombre por todo el campo, pero sobre todo si tiene mediapuntas que se mueven mucho como Pulisic y Saelemaekers.
La clave de Moreira y el regreso de Pulisic
Al leer las alineaciones, muchos torcieron el gesto: Estupinan dentro con un Moreira en forma en el banquillo. El internacional belga tiene una capacidad devastadora para cambiar el partido al salir desde el banquillo, a la espera de que el equipo amplíe el conocimiento y los automatismos. Estupinan, a día de hoy, le garantiza a Amorim (junto a Chukwueze por el otro lado) ese equilibrio que necesita un equipo en construcción: el siguiente paso para completar un once base, término que no le gusta al técnico portugués, será precisamente el cambio entre el ex del Brighton y el internacional belga. La vuelta al gol de Pulisic después de 10 meses es la noticia más importante: este equipo no puede prescindir del estadounidense ni de sus veteranos. Providencial el cara a cara que hubo esta semana entre Amorim y los jugadores más representativos del vestuario.
EL SEN
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