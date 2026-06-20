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SSC Napoli v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

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Milán: Amorim quiere situar a Hjulmand en el centro del nuevo proyecto; se necesitan 45 millones de euros

AC Milán
Fichajes

Hjulmand tiene un acuerdo con el Sporting para fichar este verano por 45 millones de euros.

Fuerza y liderazgo. Morten Hjulmand se impuso en el Sporting de Lisboa con personalidad y rendimiento constante. Llegó del Lecce en 2023 por 20 millones y pronto se convirtió en capitán. El encuentro con Ruben Amorim marcó un punto de inflexión: el técnico portugués potenció sus cualidades, y su valor de mercado casi se triplicó. Ahora, el nuevo entrenador del Milan lo quiere a su lado para su debut en la Serie A.

  • GIRO TÁCTICO

    El primer cambio táctico de Allegri a Amorim se dará en la dirección del juego: de un mediocampista defensivo a un director de juego posicional con más capacidad de transición y recuperación del balón. El perfil de Hjulmand encaja a la perfección con la filosofía de Amorim. Además, el regreso de Samuele Ricci a su posición natural puede ser una opción interesante como mediocentro, puesto que ocupó en el 90 % de sus partidos con el Torino, y no ya como centrocampista por la banda, donde sufrió la temporada pasada.

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  • DESCUENTO SOBRE LA CLÁUSULA


    Hjulmand tiene contrato con el Sporting de Lisboa hasta 2028 y una cláusula de 80 millones de euros. Hace un año, el club le prometió que, si se quedaba, en 2026 lo traspasaría por un precio ventajoso ante una oferta. ¿Cuánto? No menos de 45 millones. Para el Milan es mucho, pero frente a los 80 millones de la cláusula el descuento es notable. Y la tentación, grande.