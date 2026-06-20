Milán: Amorim quiere situar a Hjulmand en el centro del nuevo proyecto; se necesitan 45 millones de euros

El primer cambio táctico de Allegri a Amorim se dará en la dirección del juego: de un mediocampista defensivo a un director de juego posicional con más capacidad de transición y recuperación del balón. El perfil de Hjulmand encaja a la perfección con la filosofía de Amorim. Además, el regreso de Samuele Ricci a su posición natural puede ser una opción interesante como mediocentro, puesto que ocupó en el 90 % de sus partidos con el Torino, y no ya como centrocampista por la banda, donde sufrió la temporada pasada.