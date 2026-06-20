Fuerza y liderazgo. Morten Hjulmand se impuso en el Sporting de Lisboa con personalidad y rendimiento constante. Llegó del Lecce en 2023 por 20 millones y pronto se convirtió en capitán. El encuentro con Ruben Amorim marcó un punto de inflexión: el técnico portugués potenció sus cualidades, y su valor de mercado casi se triplicó. Ahora, el nuevo entrenador del Milan lo quiere a su lado para su debut en la Serie A.
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Milán: Amorim quiere situar a Hjulmand en el centro del nuevo proyecto; se necesitan 45 millones de euros
GIRO TÁCTICO
El primer cambio táctico de Allegri a Amorim se dará en la dirección del juego: de un mediocampista defensivo a un director de juego posicional con más capacidad de transición y recuperación del balón. El perfil de Hjulmand encaja a la perfección con la filosofía de Amorim. Además, el regreso de Samuele Ricci a su posición natural puede ser una opción interesante como mediocentro, puesto que ocupó en el 90 % de sus partidos con el Torino, y no ya como centrocampista por la banda, donde sufrió la temporada pasada.
DESCUENTO SOBRE LA CLÁUSULA
Hjulmand tiene contrato con el Sporting de Lisboa hasta 2028 y una cláusula de 80 millones de euros. Hace un año, el club le prometió que, si se quedaba, en 2026 lo traspasaría por un precio ventajoso ante una oferta. ¿Cuánto? No menos de 45 millones. Para el Milan es mucho, pero frente a los 80 millones de la cláusula el descuento es notable. Y la tentación, grande.