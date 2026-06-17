Milán: Amorim quiere a Ramos; cuesta 40 millones de euros y Giménez podría hacerle sitio

Jorge Mendes no ha participado en las negociaciones para que Ruben Amorim firme con el Milan por las próximas tres temporadas. Gerry Cardinale se reunió en Lisboa con el técnico y luego negoció con su agente de siempre, Costa. No hay prevista ninguna colaboración con Mendes en el mercado de fichajes; si se contacta con jugadores de Gestifute es solo porque Amorim los ha incluido en su lista.





Uno de ellos es Gonçalo Ramos, delantero del PSG que Jorge Mendes quiere sacar de París y que ya ofreció al Milan y a la Juventus en enero. El jugador, nacido en 2001, está atraído por probarse en la Serie A.