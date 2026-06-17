Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Goncalo Ramos PSGGetty Images

Traducido por

Milán: Amorim quiere a Ramos; cuesta 40 millones de euros y Giménez podría hacerle sitio

AC Milán
Paris Saint-Germain
Fichajes

Milán: Amorim necesita un gran número 9; Ramos, del PSG, le gusta mucho y podría marcharse de Francia

Jorge Mendes no ha participado en las negociaciones para que Ruben Amorim firme con el Milan por las próximas tres temporadas. Gerry Cardinale se reunió en Lisboa con el técnico y luego negoció con su agente de siempre, Costa. No hay prevista ninguna colaboración con Mendes en el mercado de fichajes; si se contacta con jugadores de Gestifute es solo porque Amorim los ha incluido en su lista.


Uno de ellos es Gonçalo Ramos, delantero del PSG que Jorge Mendes quiere sacar de París y que ya ofreció al Milan y a la Juventus en enero. El jugador, nacido en 2001, está atraído por probarse en la Serie A.

  • GIMÉNEZ DEJA ESPACIO A RAMOS

    La revolución del Milan no se limitará a los puestos directivos, sino que también afectará a la plantilla. Varios jugadores se irán por motivos extracancha y otros porque no cumplieron las expectativas pese al constante apoyo. El caso más claro es el del mexicano Santiago Giménez: más allá de no haber marcado goles en la liga, su gestión durante la temporada no convenció al club.

    La decisión está tomada: “El Bebote” está en el mercado y se buscará su salida del ex Feyenoord. El objetivo es claro: obtener una suma considerable para reinvertirla en un nuevo ‘9’.

    • Anuncios

  • GRAN ÉXITO DE AMORIM

    Ramos está cómodo en el PSG por el ambiente, pero quiere más minutos: este año apenas ha sido titular y, pese a su escaso tiempo de juego, ha marcado 12 goles. En sus primeras conversaciones con la directiva del Milan, Amorim señaló precisamente al exjugador del Benfica como uno de los perfiles preferidos por su estilo de juego. El nuevo técnico rossonero lo valora, pero también se estudian otras opciones, pues negociar con un club tan rico como el PSG nunca es fácil.

  • OPCIÓN DE PRÉSTAMO

    Ramos tiene un valor de 45 millones, cifra alta dado que el Milan no juega la Champions. Por ello, se plantea aplazar la compra definitiva hasta 2027 mediante una cesión con opción o obligación condicionada, para amortizar costes. Estas opciones ya se barajaron en los contactos con Mendes entre marzo y abril pasados.