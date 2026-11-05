La plantilla corta confeccionada el pasado verano por Cardinale, Amorim y el grupo de trabajo integrado cuenta con un once titular fuerte, capaz de competir contra cualquiera (como ocurrió, precisamente, en el derbi), pero al mismo tiempo ofrece pocas garantías en el banquillo. En varios casos, se puede hablar de jugadores que no están a la altura. El caso de Filippo Terracciano es emblemático: ya había sido descartado por la anterior dirección, pero permaneció en el AC Milan por deseo de Amorim. Su temporada se resume en 45 minutos de mal juego contra el Benfica antes de ser sustituido en el descanso, una roja directa tras entrar como suplente en Salzburgo y una mala actuación contra el Ferencavaros, entre los silbidos de San Siro. También crecen las dudas sobre Jashari, que, después de algunas actuaciones al menos cercanas al aprobado, sigue mostrando limitaciones técnicas, tácticas y de ritmo demasiado evidentes: los más de 40 millones gastados en él han sido un fracaso absoluto.

Hutchinson muestra altibajos, pero, más allá de algunas limitaciones evidentes, siempre exhibe una actitud acorde con la importancia de los partidos y, por ese motivo, Amorim lo está utilizando con bastante continuidad.