Milan, Amorim prepara rotaciones de cara al Bournemouth: entran Loftus-Cheek y Cisse, la decisión sobre Camarda

Bajo una lluvia incesante, el Milan realizó esta mañana en Milanello su última sesión de entrenamiento: no hay buenas noticias para Amorim, que no podrá contar con Chukwueze. El problema de cadera del nigeriano no se resolverá en poco tiempo y existe el riesgo de que permanezca de baja durante un periodo considerable. El joven defensa búlgaro del Milan Futuro Valeri Vladimirov se incorporó al primer equipo. Durante la sesión también tuvo que parar Goncalo Ramos: el delantero portugués sufre una sobrecarga muscular en la pantorrilla y mañana se someterá a pruebas diagnósticas para determinar el alcance real del problema.

En el Vitality Stadium de Bournemouth saltará al campo un Milan muy distinto al que se impuso al Atalanta el pasado domingo: Ruben Amorim hará cambios con toda seguridad.