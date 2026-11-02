Una protesta muy original que también puede interpretarse como una provocación destinada a dar que hablar. ¿Los aficionados del Milan no podrán entrar en el estadio Ferraris para presenciar el partido contra el Genoa? Entonces irán al Acuario de Génova. La iniciativa ha sido anunciada por la Curva Sud del Milan de cara al encuentro previsto para el domingo 8 de noviembre a las 15:00. Amorim espera que en las próximas horas se permita viajar a los aficionados del Milan residentes en Lombardía. Sabe cuánto pueden marcar la diferencia, como ocurrió en el derbi. El partido contra el equipo de De Rossi es una cita que el Milan se toma muy en serio y, por ese motivo, el técnico deberá gestionar sus recursos en el compromiso del próximo jueves en San Siro contra el Ferencváros, correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A.
Milan, Amorim prepara el doble compromiso de Europa League y Serie A: las decisiones sobre la alineación ante el Ferencvaros y el Genoa
Quién juega contra el Ferenacvaros
Ante los húngaros del Ferencváros no estará Maignan, que debe cumplir un partido de sanción tras la tarjeta roja de Bournemouth: Torriani está preparado para ocupar su lugar. Amorim tiene pocas opciones para rotar en defensa debido a las lesiones de Tomori y Gabbia: Terracciano podría tener una oportunidad en la derecha, con Gila, uno entre De Winter y Pavlovic (el primero es el favorito) y Estupinan en la izquierda. En el centro del campo, Jashari tiene asegurado un puesto, mientras que Musah y Rabiot se disputan el otro para completar la medular: Modric descansará. En la línea de mediapuntas, Hutchinson debería jugar por la derecha y Bartesaghi por la izquierda, con Cisse por detrás de Goncalo Ramos.
QUIÉN JUEGA CONTRA EL GENOA
El partido del domingo en el Ferrarsi contra el Genoa será un duelo que el Milan deberá afrontar bien para evitar dar confianza a un equipo difícil y a una afición que sabe impulsar a los suyos. Maignan volverá a defender la portería del Milan, con el regreso de Gila por la derecha y De Winter y Pavlovic por la izquierda. En el centro del campo se perfila la continuidad del trío que jugó el derbi, con Rabiot libre para incorporarse entre Musah y Modric. Diawara ocupará toda la banda izquierda, mientras que Moreira actuará por la banda opuesta. En ataque volverá Pulisic para apoyar a Ramos.
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