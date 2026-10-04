Después de lo visto contra la Roma de Di Francesco, Amorim podría repetir su nueva defensa de 4, ya que quedó satisfecho con la forma en que los suyos afrontaron ambas fases y crearon mucho más arriba con respecto a los partidos anteriores.





Quien informa de la intención del técnico portugués es Tuttosport, que justifica esta elección del ex Manchester United por la voluntad de potenciar al máximo las características de este Milan. Su sensación es que el equipo funciona mejor así, es más fluido, peligroso y protegido. Durante este parón en Milanello se ha seguido trabajando en estos principios de juego y en esta nueva versión, como demuestra el amistoso contra el Padova. Fundamental en el nuevo sistema es todavía más el trabajo de Gila que, como central, caería al carril derecho, como ya hizo contra el Lecce. Su dirección en la construcción, que en cualquier caso sería fluida y no necesariamente anclada a una defensa de 4, resultaría así decisiva para salir rápido al ataque, pero también para evitar encajar contragolpes como ocurrió en los primeros partidos de la temporada.





Se trataría, sin duda, de un hecho histórico para Amorim, que en su carrera muy pocas veces ha renunciado a la defensa de 3 en los más de 300 partidos oficiales que ha dirigido entre Braga, Sporting y Manchester United. Lo haría, sin embargo, para potenciar a los muchos jugadores ofensivos, de arrancada y de regate, con los que cuenta. Al poder meter a más hombres arriba y evitarles largos recorridos hacia atrás, el portugués cree que favorecería a Chukwueze, Moreira, Pulisic, pero también a Modric (que estaría más protegido) y a Ramos, que podría recibir más balones.