Milán, Amorim: «Para mí es muy importante hablar en italiano, me encanta Milanello»

¿Qué recuerdos tiene del Milan de antaño?

«Gerry dijo bien: queremos jugar al fútbol, sin presiones. La calidad es clave. Recuerdo a Ancelotti, a Sacchi y su estilo innovador, y a Capello con sus «invencibles». El Milan no es solo el equipo, sino jugadores como Van Basten o Gullit... Pero cuando hablamos del Milan, nos referimos al equipo en su conjunto; las personas son lo más importante. Sigo al Milan desde joven, recuerdo la final contra el Benfica... Aquello era una familia, y esto también lo es. Siento la responsabilidad de estar aquí. Es una liga muy difícil. No estamos aquí para evitar perder, sino para ganar. Es un bonito reto».

¿Por qué Gonçalo Ramos? ¿Y qué hay de Leão?

No quiero hablar de individuos concretos. No me corresponde explicar por qué se le eligió. Primero veo al equipo y su trabajo, luego me fijo en los jugadores. No nos fijamos solo en los nombres, analizamos perfiles y lo que hay detrás. Me gusta mucho Gonçalo; ya lo visteis contra Croacia: marcó entre tres defensas, algo que también se ve en Italia. La gente se fija solo en el talento, yo veo al jugador en su conjunto. Hay que observarlo integrado en el equipo. Basta ver a Gonçalo cinco minutos para entenderlo: es la prueba de que creemos en el grupo. Ha llegado rápido. Leao hizo un gran Mundial, pero estoy contento con todo el equipo».