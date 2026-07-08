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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milán, Amorim: «Para mí es muy importante hablar en italiano, me encanta Milanello»

AC Milán

Milán, rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador, Rubén Amorim

Ruben Amorim se presenta ante la prensa como nuevo entrenador del Milan, acompañado por el propietario Gerry Cardinale. Desde la sala de prensa de Casa Milan, declara:


¿Qué sensaciones ha tenido estos días?

«Pido disculpas por no hablar italiano hoy; lo aprenderé cuanto antes para respetar vuestra cultura. Es un honor estar aquí y siento el apoyo de la ciudad. Me encanta Milanello, es espectacular. Algunos dicen que es antiguo, pero lo tiene todo. El personal es fantástico, no podría estar más feliz. Es un placer estar aquí».

  • SOBRE LEAO Y RAMOS

    ¿Qué recuerdos tiene del Milan de antaño?

    «Gerry dijo bien: queremos jugar al fútbol, sin presiones. La calidad es clave. Recuerdo a Ancelotti, a Sacchi y su estilo innovador, y a Capello con sus «invencibles». El Milan no es solo el equipo, sino jugadores como Van Basten o Gullit... Pero cuando hablamos del Milan, nos referimos al equipo en su conjunto; las personas son lo más importante. Sigo al Milan desde joven, recuerdo la final contra el Benfica... Aquello era una familia, y esto también lo es. Siento la responsabilidad de estar aquí. Es una liga muy difícil. No estamos aquí para evitar perder, sino para ganar. Es un bonito reto».

    ¿Por qué Gonçalo Ramos? ¿Y qué hay de Leão?

    No quiero hablar de individuos concretos. No me corresponde explicar por qué se le eligió. Primero veo al equipo y su trabajo, luego me fijo en los jugadores. No nos fijamos solo en los nombres, analizamos perfiles y lo que hay detrás. Me gusta mucho Gonçalo; ya lo visteis contra Croacia: marcó entre tres defensas, algo que también se ve en Italia. La gente se fija solo en el talento, yo veo al jugador en su conjunto. Hay que observarlo integrado en el equipo. Basta ver a Gonçalo cinco minutos para entenderlo: es la prueba de que creemos en el grupo. Ha llegado rápido. Leao hizo un gran Mundial, pero estoy contento con todo el equipo».

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