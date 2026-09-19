Estamos solo en septiembre, la temporada apenas lleva cuatro jornadas, pero el Milan ya se ha metido en una posición incómoda, de la que no será fácil salir. Cardinale no está satisfecho, por decirlo suavemente, y también Amorim ha intentado restar importancia al resultado del contacto del otro día. El técnico portugués no está en riesgo, no por el momento, pero debe resolver los problemas internos y externos. La extrema sinceridad de Amorim también fue apreciada en la rueda de prensa previa al Milan-Lecce, incluso cuando tuvo que afrontar el delicado tema de la gestión de los veteranos.
Milan, Amorim no se esconde sobre los veteranos: «Ellos quieren honestidad». A quién se refiere el técnico portugués y qué había pasado
QUÉ HABÍA PASADO
Amorim es un entrenador joven, coherente, pero también muy rígido en sus propios principios y en la gestión de la plantilla. Y precisamente esa rigidez le había creado algún problema interno en el vestuario del Manchester United. Ahora el portugués está llamado a dar un salto de calidad para no correr riesgos también con el Milan: Modric no ha ocultado su insatisfacción por cómo ha sido gestionado en esta primerísima parte de la temporada y por haberse quedado en el banquillo durante los 90 minutos contra el Benfica. El caso más evidente es el de Pulisic, también porque el propio técnico ha admitido que el estadounidense se ha resentido mucho y no ha hecho nada por ocultarlo por su escasa utilización en este arranque de temporada. Saelemaekers no está muy convencido de la gestión de Amorim y entre los dos ha habido una conversación franca en los últimos días.
LA HONESTIDAD DE AMORIM
«Siempre soy claro con todos. Obviamente, cuando no juegas estás enfadado. Ellos quieren honestidad. A veces no estás de acuerdo con el entrenador, pero si eres honesto con tus jugadores, ellos lo entienden. Basta con mirar nuestro calendario después del parón, jugaremos cada 2-3 días. Tendremos que estar preparados. Hay cosas que veo durante la semana, conozco la carga física de los futbolistas y su historial: tengo que gestionar todos estos factores. Ellos entienden mi papel y que tengo que tomar decisiones».Amorim fue claro en rueda de prensa sobre la cuestión de los veteranos, intentando dejar claro que siempre tratará de explicar sus decisiones a los jugadores, pero sin cambiar, fiel a su línea.
En el campo contra el Lecce
De inmediato, Amorim probará la carta de la confianza en los jugadores más expertos y representativos de la plantilla: Modric, Rabiot y Pulisic estarán en el campo desde el 1' contra el Lecce. Alguna duda más para Saelemaekers, a quien el técnico no ve como extremo derecho sino por la banda opuesta, donde debería tener sitio Moreira, al menos inicialmente. El encuentro con Cardinale ha llevado a una primera decisión compartida para alejar el fantasma de la crisis.
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