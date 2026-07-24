La llegada de Gila desde la Lazio por 30 millones ha relegado a Tomori, que ahora ha caído al último puesto en la jerarquía de Amorim. El defensa inglés partió con el equipo rumbo a Glasgow para el amistoso contra el Celtic, pero con el móvil siempre encendido a la espera de novedades interesantes por parte de sus agentes. El ex del Chelsea gusta a Coventry, Hull, West Ham y Newcastle y está esperando la oferta adecuada, tanto desde el punto de vista económico como del proyecto, para decir adiós al Milan: existe la voluntad de cambiar de aires tras años en los que lo ha dado todo por el AC Milan.