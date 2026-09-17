El Milan pierde mal ante el Benfica en su debut en la Europa League y es Amorim quien acaba en el banquillo de los acusados. El técnico portugués mostró una escasa lucidez tanto en la propuesta de la formación titular (rotaciones masivas a mediados de septiembre) como en las declaraciones previas y posteriores al partido. La lluvia de silbidos recibida en San Siro tanto al final del primer tiempo como al final del partido es la consecuencia directa de la pobre actuación de un equipo ya en crisis tanto de juego como de identidad.
Milan, Amorim nervioso y confuso: en las próximas horas, reunión con Cardinale
Mercado no satisfactorio
Una lluvia de críticas ha caído sobre Amorim no solo por una rocambolesca alineación inicial con varios jugadores en su debut absoluto en la competición, como Terracciano, o en San Siro, como Hutchinson, sino también por lo declarado ante las cámaras: hace apenas una decena de días, el ex Manchester United daba un 10 al mercado del Milan y mostraba, satisfecho, la sintonía con Cardinale y el equipo integrado de trabajo en las decisiones tomadas en el mercado. Ayer, antes del partido, unas declaraciones sorprendentes en las que pide tiempo para trabajar y admite no tener la plantilla adecuada para su estilo de juego. El técnico portugués ha puesto seriamente en cuestión su propio trabajo, iniciado el pasado 13 de julio. Un trabajo de construcción de la plantilla que se ha hecho con la implicación, en primera persona, de Gerry Cardinale, que ahora quiere verlo claro.
Cumbre con Cardinale
El Milan ha vuelto a entrenarse de inmediato esta mañana en Milanello para preparar el duelo del domingo por la noche en San Siro contra el Lecce de Di Francesco. A lo largo del día está prevista una llamada entre Cardinale, Calvelli y Amorim para analizar el delicado momento que atraviesa el equipo: el propietario del Milan está muy decepcionado por cómo ha jugado el equipo sus últimos tres partidos contra Juventus, Lazio y Benfica. Cardinale le pedirá explicaciones a Amorim por la larga lista de defectos que él mismo enumeró ayer en la rueda de prensa posterior al partido, pero también por las declaraciones sobre la plantilla hechas a Sky.
Apoyo confirmado, pero hacen falta las victorias
Según ha podido saber calciomercato.com, Cardinale reiterará su pleno apoyo a Amorim en esta primera fase complicada. En el Milan, para tener tiempo, tienes que ganar partidos (palabras de Amorim) y, por tanto, será precisamente tarea del técnico portugués ganarse ese tiempo para construir. Con más lucidez tanto en la elección de la alineación como en la gestión de la plantilla y en las declaraciones públicas.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias