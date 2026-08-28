Leao el sábado por la mañana estará en Estambul, listo para iniciar su nueva aventura en el Galatasaray, y Amorim necesita un sustituto a la altura. Un jugador de nivel que aporte esa calidad que faltó en la primera mitad. Loftus-Cheek no puede ser el titular en ese puesto en un Milan que aspira a lo máximo. Para jugar en los medios espacios hacen falta calidad y personalidad al estilo de Rabiot, aunque el francés será más útil en la medular que en ese rol.