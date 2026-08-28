Un buen Milan, con las virtudes y los defectos de un equipo en construcción que necesita completarse con 2/3 refuerzos en estos últimos 3 días de mercado. Porque no completar la plantilla después de haber invertido 165 millones de euros en el mercado sería un error garrafal.
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Milan, Amorim necesita refuerzos: no hay que subestimar la salida de Leao
Hace falta un mediapunta
Leao el sábado por la mañana estará en Estambul, listo para iniciar su nueva aventura en el Galatasaray, y Amorim necesita un sustituto a la altura. Un jugador de nivel que aporte esa calidad que faltó en la primera mitad. Loftus-Cheek no puede ser el titular en ese puesto en un Milan que aspira a lo máximo. Para jugar en los medios espacios hacen falta calidad y personalidad al estilo Rabiot, aunque el francés será más útil en la medular que en ese rol.
LOS NOMBRES
Sanches, del Young Boys; Bahoya, del Eintracht Fráncfort; y Hutchinson, del Nottingham Forrest, son los tres nombres más candentes de las últimas horas. Tres perfiles distintos que no responden al perfil que haría falta: no son jugadores de primerísimo nivel. De élite, según el pensamiento de Cardinale. Veremos en los próximos días si llegan novedades.
LAS OTRAS EXIGENCIAS
El partido contra el Venezia ha dejado al descubierto otras dos necesidades para Amorim: un defensa central y un carrilero izquierdo, dadas las evidentes y confirmadas dificultades tanto de Estupinan como de Bartesaghi. Sobre el primer aspecto también se ha pronunciado públicamente, y las dificultades de De Winter han encendido la señal de alarma.
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