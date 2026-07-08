Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

Traducido por

Milán, Amorim: «¿Modric? Lo tendremos en unos días; ahora necesita descansar tras el Mundial. Queremos ganar la segunda estrella»

AC Milán

Milán, rueda de prensa de presentación del nuevo entrenador, Rubén Amorim.

Ruben Amorim se presenta ante la prensa como nuevo entrenador del Milan, acompañado por el propietario, Gerry Cardinale. Desde la sala de prensa de Casa Milan declaró:


¿Qué sensaciones ha tenido estos días?

«Pido disculpas por no hablar italiano hoy; prometo aprenderlo pronto para respetar vuestra cultura. Es un honor estar aquí y siento el apoyo de la ciudad. Me encanta Milanello, es espectacular. Algunos dicen que es antiguo, pero lo tiene todo. El personal es fantástico, no podría estar más contento. Es un placer estar aquí».

  • SOBRE LEAO Y RAMOS

    ¿Qué recuerdos tiene del Milan de antaño?

    «Gerry dijo bien: queremos jugar al fútbol, sin presiones. La calidad es clave. Recuerdo a Ancelotti, a Sacchi y su estilo innovador, y a Capello con sus «invencibles». El Milan no es solo el equipo, sino jugadores como Van Basten o Gullit... Pero cuando hablamos del Milan, nos referimos al equipo en su conjunto; las personas son lo más importante. Sigo al Milan desde joven y recuerdo la final contra el Benfica... Aquello era una familia, y esto también lo es. Siento la responsabilidad de estar aquí. Es una liga muy difícil. No estamos aquí para evitar perder, sino para ganar. Es un bonito reto».

    ¿Por qué Gonçalo Ramos? ¿Y qué hay de Leão?

    No quiero hablar de individuos concretos. No me corresponde explicar por qué se le eligió. Primero observo al equipo y su trabajo, luego me fijo en los jugadores. No nos fijamos solo en los nombres, analizamos los perfiles y vemos qué hay detrás. Me gusta mucho Gonçalo; ya lo habéis visto contra Croacia: marcó entre tres defensas, una situación que también se ve a menudo en Italia. La gente se fija solo en el talento, yo veo al jugador. Hay que observarlo integrado en el equipo. Basta verlo cinco minutos. Para mí es un mensaje: creemos en el grupo. Ha sido una incorporación rápida. Leao hizo un gran Mundial, pero estoy contento con todo el equipo».

    • Anuncios

  • OBJETIVO: SEGUNDA ESTRELLA

    En medio de esta revolución, ¿te atreves a lanzar un mensaje positivo, a acuñar un lema?

    «Claro. Es difícil: decirlo es fácil, hacerlo no. Sé que es un reto, más que una frase o un eslogan; significa formar parte de la historia de un icono. Me gustan estos retos. Estoy contento y me sentiré feliz aunque no salga perfecto. Tengo ganas de triunfar y creo en el Milan. Conozco bien el fútbol italiano, observo mucho y aprendo de los demás. Cuando dije esas palabras creía en ellas y sigo creyendo».

    ¿El objetivo es la segunda estrella?

    «Cuando te pones a prueba, debes ganar todo lo posible. Claro que queremos la segunda estrella, aunque será duro y hay mil variables. El mayor reto ahora es dominar la liga; el resto ya se verá».


    ¿Por qué aceptó el Milan y cómo quiere alinear al equipo?

    Me dije: “No es por el Milan”, sino porque sé que hay una revolución en marcha. Tras la primera reunión, algo hizo clic: el equipo me ofrecía lo que busco, quería defender esos valores. Hay que marcar más goles; basta ver a los líderes de otras ligas para notar la diferencia. Me presentaron la estructura y el proceso de scouting. Cuando tienes al equipo adecuado a tu lado, se reúnen todos los ingredientes para el reto que quiero afrontar».

    ¿Pidió consejo a Fonseca y a Conceição? ¿Planea empezar de otra forma?

    «Conozco a Fonseca y a Conceição; éramos rivales, pero eso fue hace tres años. Quiero intentar hacer las cosas a mi manera. Cardinale me ha explicado sus ideas y yo le he dicho que quería verlo con mis propios ojos. Observo, veo y toco con mis propias manos. Desde que empecé las reuniones, he recibido muchísimas respuestas y me siento a gusto».

    Ningún entrenador había sido presentado por Cardinale hasta hoy. ¿Qué más puede añadir sobre el mercado de fichajes? ¿Ha tomado ya una decisión sobre Leão?

    No voy a hablar de casos individuales. Estoy contento con el equipo. Gerry quería mostraros su trabajo y el potencial del grupo; eso también genera presión. Hay que adaptarse al mercado: debo evaluar al equipo, explicar perfiles y aclarar dudas. Luego Bobby habla con Almastadt y Hendrick con el club. Debemos conocer mejor a cada jugador, saber cómo reacciona y, sobre todo, si quiere estar aquí. Hay que aclararlo antes de que cierre el mercado, pero, en cualquier caso, estoy muy contento con la plantilla actual».

  • SOBRE MODRIC Y MOURINHO

    ¿Será un Amorim al estilo Mourinho?

    «No. Soy muy distinto a Mourinho. He aprendido mucho de él, pero cada entrenador debe tener su propio estilo. A mí me gusta un juego diferente. Quiero ganar, eso es lo único que compartimos. Le respeto mucho y ojalá pueda llamarlo amigo, pero no esperen que sea como él. En Manchester cometí errores y quiero aprender de ellos. La comunicación es clave».

    ¿Ha hablado con Modric?

    «Es un jugador que queremos retener; he hablado con él dos veces y, si hace falta, iré otra vez. Es un referente, aunque no jugará todos los partidos. La directiva ya habló con él y creo que volverá en unos días, tras descansar del Mundial».

    ¿Le han explicado la situación actual del Milan, que viene de dos años realmente difíciles? ¿Por qué debe confiar la afición este año? ¿Qué ha cambiado?

    Sé que para los aficionados puede ser duro salir de este bache. Conozco el ambiente en la ciudad y lo que significa haber perdido el último partido de Liga con todas sus consecuencias. Pregunté cómo resolverlo y la respuesta fue excelente. Debo convencer a la afición: no será espectacular de inmediato, pero prometo dar lo mejor para el club, no para mí. Haré todo lo posible por el AC Milan. No puedo cambiarlo todo en 24 horas; hay que empezar poco a poco, desde la pretemporada. Tenemos la responsabilidad no solo con el Milan, sino con el fútbol italiano. He cometido errores y los volveré a cometer, pero tengo clara mi idea de juego. Desde el primer partido de la Serie A queremos ganar: uno, dos, y así construir la estructura».


    ¿Le han explicado la situación actual del Milan, que viene de dos años realmente difíciles? ¿Por qué debe confiar la afición del Milan este año? ¿Qué ha cambiado?

    «Sé que para los aficionados puede ser duro salir de este bache. Conozco el ambiente en la ciudad y lo que significa haber perdido el último partido de Liga con todas sus consecuencias. Pregunté cómo resolverlo y la respuesta fue excelente. Debo convencer a la afición. No será espectacular de inmediato; los aficionados son inteligentes y no puedo menospreciar su inteligencia. Prometo dar siempre lo mejor de mí por el club, no por mí. Daré lo mejor por el AC Milan. No puedo cambiarlo todo en 24 horas; hay que empezar poco a poco. Todo empieza en la pretemporada, en cómo nos presentamos ante los demás y ante el mundo. Tenemos esta responsabilidad no solo para con el Milan, sino para con el fútbol italiano. He cometido errores y los volveré a cometer, pero tengo una idea clara de cómo quiero jugar. Desde el primer partido de la Serie A queremos ganar. Se gana el primer partido, el segundo, y luego se construye toda la estructura».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • SOBRE PULISIC Y EL JUEGO

    Al Milan le faltó una figura humana que marcara la diferencia. ¿Cómo se comportará con los jugadores que tengan dudas? ¿Qué cree que puede aportar a nivel humano al vestuario?

    «Si me permiten decirlo, la cultura italiana y la portuguesa se basan en el contacto humano, y yo soy así. Está claro que hay que saber señalar los errores. Siempre seré honesto con mis jugadores. Seré justo y correcto; sé que así es como se gana la confianza de los jugadores. Lo que puedo decir en este momento es que soy como vosotros: me gusta el contacto humano. Contamos con un equipo excepcional que se ocupa de los jugadores: lo tenemos todo bajo control. Además, queremos un estilo de juego atractivo que les permita rendir al máximo y nos ayude a ganar».

    ¿Cuánto tardará en verse su estilo en el Milan?

    «Espero que se note desde el principio. En el fútbol nunca hay tiempo. Es un proyecto a largo plazo, pero ya desde el primer partido tendremos que jugar como pide el entrenador. Los aficionados se convencerán poco a poco, pero en cuanto al juego, empiezo a toda máquina con el equipo: queremos dominar desde el primer partido».

    ¿Qué papel desempeñará Pulisic en su Milan?

    «Pulisic es un futbolista de grandísimo talento. Se lesionó en el Mundial, veremos cómo evoluciona, pero es perfecto para el fútbol italiano y puede marcar la diferencia. Tengo claras las ideas sobre dónde quiero verlo jugar: con el pie derecho en la izquierda, pero también en la derecha. Lo quiero entre líneas, no sobre la línea. Es muy querido en el club; todo el equipo está detrás de él para sacarle el máximo partido. Para nosotros es muy importante. He dicho que no quería hablar de individuos, pero ya veis que de vez en cuando caigo en la tentación (ríe, ndr)».


    ¿Tienes una fecha límite ideal para tener la plantilla al completo y trabajar con ella de la mejor manera posible?

    «Lo importante es tener a los jugadores: algunos están en el Mundial y otros aún deben vacacionar. Estoy tranquilo; los conozco, pero necesito verlos entrenar. Más que una fecha límite, quiero trabajar con mi plantilla y ser competitivos ya».


    ¿Cuál es la diferencia entre jugar para no perder y jugar para ganar?

    (Ríe, nota del editor). Puedo decirles cómo quiero jugar. Siento un gran respeto por Allegri, tiene muchísima experiencia. No quiero hablar del pasado, pero sí puedo decirles cómo quiero jugar: tenemos que dominar al rival y defendernos bien. Cada entrenador tiene sus ideas; yo las adaptaré según vea a los jugadores. Quiero entretener, hacer disfrutar a la afición y practicar un fútbol bonito. Se necesita tiempo para que el motor arranque, pero entrenar a un grande implica estas responsabilidades. Bajar el ritmo o la concentración significa perder. Queremos ganar y dominar el juego».

    ¿Cuántos fichajes cree que se necesitan para desarrollar su estilo de juego? ¿Puede volver a valorar a Chukwueze y a Saelemaekers?

    «Hay jugadores que el año pasado no estaban aquí. Chukwueze se queda; necesitamos jugadores que sepan jugar el uno contra uno. Saelemaekers puede jugar por derecha o izquierda y también le gusta el uno contra uno. Cissè y Comotto empezarán con nosotros, no sé qué pasará. Incorporaremos a los que rindan y asimilen mis ideas; primero miraremos dentro y luego fuera. Tras la pretemporada decidiremos, siempre respetando el presupuesto. El propietario está aquí... Analizaremos a los jóvenes; Chukwueze tiene grandes cualidades y nos da alternativas».

    ¿Qué errores no debe repetir en el Milan? ¿Qué aprendió en Manchester?

    «Lo primero es que es difícil explicar los errores; tendría que explicar el contexto. He aprendido mucho. Cometí errores, pero estoy orgulloso de mi paso por el United. Ahora es otra historia: tengo más experiencia y sé que algunas cosas nunca cambian. Sin duda seré un mejor entrenador».

Amistosos
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milán crest
AC Milán
MIL