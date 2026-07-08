Al Milan le faltó una figura humana que marcara la diferencia. ¿Cómo se comportará con los jugadores que tengan dudas? ¿Qué cree que puede aportar a nivel humano al vestuario?

«Si me permiten decirlo, la cultura italiana y la portuguesa se basan en el contacto humano, y yo soy así. Está claro que hay que saber señalar los errores. Siempre seré honesto con mis jugadores. Seré justo y correcto; sé que así es como se gana la confianza de los jugadores. Lo que puedo decir en este momento es que soy como vosotros: me gusta el contacto humano. Contamos con un equipo excepcional que se ocupa de los jugadores: lo tenemos todo bajo control. Además, queremos un estilo de juego atractivo que les permita rendir al máximo y nos ayude a ganar».

¿Cuánto tardará en verse su estilo en el Milan?

«Espero que se note desde el principio. En el fútbol nunca hay tiempo. Es un proyecto a largo plazo, pero ya desde el primer partido tendremos que jugar como pide el entrenador. Los aficionados se convencerán poco a poco, pero en cuanto al juego, empiezo a toda máquina con el equipo: queremos dominar desde el primer partido».

¿Qué papel desempeñará Pulisic en su Milan?

«Pulisic es un futbolista de grandísimo talento. Se lesionó en el Mundial, veremos cómo evoluciona, pero es perfecto para el fútbol italiano y puede marcar la diferencia. Tengo claras las ideas sobre dónde quiero verlo jugar: con el pie derecho en la izquierda, pero también en la derecha. Lo quiero entre líneas, no sobre la línea. Es muy querido en el club; todo el equipo está detrás de él para sacarle el máximo partido. Para nosotros es muy importante. He dicho que no quería hablar de individuos, pero ya veis que de vez en cuando caigo en la tentación (ríe, ndr)».





¿Tienes una fecha límite ideal para tener la plantilla al completo y trabajar con ella de la mejor manera posible?

«Lo importante es tener a los jugadores: algunos están en el Mundial y otros aún deben vacacionar. Estoy tranquilo; los conozco, pero necesito verlos entrenar. Más que una fecha límite, quiero trabajar con mi plantilla y ser competitivos ya».





¿Cuál es la diferencia entre jugar para no perder y jugar para ganar?

(Ríe, nota del editor). Puedo decirles cómo quiero jugar. Siento un gran respeto por Allegri, tiene muchísima experiencia. No quiero hablar del pasado, pero sí puedo decirles cómo quiero jugar: tenemos que dominar al rival y defendernos bien. Cada entrenador tiene sus ideas; yo las adaptaré según vea a los jugadores. Quiero entretener, hacer disfrutar a la afición y practicar un fútbol bonito. Se necesita tiempo para que el motor arranque, pero entrenar a un grande implica estas responsabilidades. Bajar el ritmo o la concentración significa perder. Queremos ganar y dominar el juego».

¿Cuántos fichajes cree que se necesitan para desarrollar su estilo de juego? ¿Puede volver a valorar a Chukwueze y a Saelemaekers?

«Hay jugadores que el año pasado no estaban aquí. Chukwueze se queda; necesitamos jugadores que sepan jugar el uno contra uno. Saelemaekers puede jugar por derecha o izquierda y también le gusta el uno contra uno. Cissè y Comotto empezarán con nosotros, no sé qué pasará. Incorporaremos a los que rindan y asimilen mis ideas; primero miraremos dentro y luego fuera. Tras la pretemporada decidiremos, siempre respetando el presupuesto. El propietario está aquí... Analizaremos a los jóvenes; Chukwueze tiene grandes cualidades y nos da alternativas».

¿Qué errores no debe repetir en el Milan? ¿Qué aprendió en Manchester?

«Lo primero es que es difícil explicar los errores; tendría que explicar el contexto. He aprendido mucho. Cometí errores, pero estoy orgulloso de mi paso por el United. Ahora es otra historia: tengo más experiencia y sé que algunas cosas nunca cambian. Sin duda seré un mejor entrenador».