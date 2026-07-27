Según informa HLN el Milan todavía no está fuera de la pelea: la semana pasada, los directivos del AC Milan presentaron su proyecto deportivo al jugador y a su entorno. Karetsas sería una primera opción para Amorim, que busca a un jugador con sus características y se lo ha confirmado en una conversación telefónica directa. La juventud del griego, que cumplirá 19 años el próximo noviembre, no sería un problema. A día de hoy, el Milan está por detrás del Dortmund, pero todavía tiene opciones de llegar al jugador.