Horas decisivas para el futuro de Konstantinos Karetsas. Según escribe hoy HLN , una delegación del Borussia Dortmund, encabezada por el director deportivo Ole Book, ha volado a Bélgica para intentar cerrar la negociación con el Genk. Para el club alemán, que el próximo año jugará la próxima Champions League, el mediapunta griego de 18 años nacido en Bélgica es la prioridad. Pero hacen falta los argumentos económicos adecuados. La primera propuesta del Dortmund, de 30 millones de euros más 5 en bonus, fue rechazada; Karetsas tiene vía libre para hacer las maletas si llega una oferta de 40 millones de euros, bonus incluidos.
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Milan, Amorim llama a Konstantinos Karetsas. El Borussia Dortmund vuela a Bélgica para intentar cerrar la operación
El Milan presenta su proyecto
Según informa HLN el Milan todavía no está fuera de la pelea: la semana pasada, los directivos del AC Milan presentaron su proyecto deportivo al jugador y a su entorno. Karetsas sería una primera opción para Amorim, que busca a un jugador con sus características y se lo ha confirmado en una conversación telefónica directa. La juventud del griego, que cumplirá 19 años el próximo noviembre, no sería un problema. A día de hoy, el Milan está por detrás del Dortmund, pero todavía tiene opciones de llegar al jugador.
DECISIVOS LOS PLAZOS
Está claro que el Milan, después de haber invertido 100 millones de euros en los fichajes de Gila y Goncalo Ramos, debe financiar el golpe en ataque con el dinero de las ventas. Y el principal candidato a salir es Leao. Sin un importante trabajo en el capítulo de salidas, es difícil encontrar los argumentos económicos adecuados para convencer al Genk y a Karetsas. El Dortmund parte por delante, pero no tiene ninguna intención de participar en subastas. Quiere cerrar la operación ahora, para evitar que otros clubes, incluido el Milan, puedan volver con fuerza a la carrera.
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