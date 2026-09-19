Los últimos entrenadores han tenido dificultades en la gestión de los veteranos. ¿Hay un riesgo en su relación con los veteranos? ¿O está todo bajo control?

"Siempre soy claro con todos. Obviamente, cuando no juegas estás enfadado. Ellos quieren honestidad. A veces no estás de acuerdo con el entrenador, pero si eres honesto con tus jugadores, ellos lo entienden. Basta con mirar nuestro calendario después del parón, jugaremos cada 2-3 días. Tendremos que estar preparados. Hay cosas que veo durante la semana, conozco la carga física de los futbolistas y su historial: tengo que gestionar todos estos factores. Ellos entienden mi papel y que debo tomar decisiones".

¿Se han acabado los experimentos con la alineación después de todos estos rumores?

"¿Cuál es la mejor alineación según tú?".

Gila, De Winter, Pavlovic. Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira. Pulisic, Cisse. Ramos.

"Chukwueze ha jugado tres partidos. Si tiene un problema, ¿a quién pones?".

Saelemaekers.

"¿A la derecha? ¿Abierto? ¿Para jugar uno contra uno? ¿Y en el centro del campo?".

Modric.

"¿Y qué dijisteis la semana pasada sobre Modric y su velocidad? Cada semana habrá una alineación diferente. ¿Cómo hacéis para gestionar tres partidos cada semana? ¿Cómo hacéis para gestionar los cambios? Sé perfectamente que no es vuestro trabajo, sino el mío. Solo quiero explicaros estas cosas. Podemos tener esta conversación cada día. Creedme, nadie quiere ganar más que yo. No pienso solo a corto plazo, sino a largo plazo. Y pienso en lo mejor para el club, no para mí. Mañana elegiré una alineación pensando en que en la segunda parte querré apretar más. Intento tener equilibrio en todo, ganar y ayudar a los futbolistas. Y perdón por todo esto. Es mi trabajo, no el tuyo (sonríe, ndr). Pero no estáis tan lejos del once inicial de mañana (ríe, ndr)".





No ha habido un Milan siempre dominante:

"Contra la Juventus, ellos estuvieron mejor en los pequeños detalles, aunque nosotros tuvimos más posesión. Con la Lazio fue un partido diferente, fueron dos tiempos totalmente distintos. Pero nunca verás a nuestro equipo esperando. Siempre intentaremos presionar, quizá no siempre haciéndolo de la mejor manera. Contra el Benfica, ellos estuvieron más bajos y compactos esperando un error nuestro. Quizá el rival es diferente, quizá intentaremos hacer cosas distintas. Pero si miras los partidos, también ante Juventus y Lazio, siempre fuimos el equipo que intentó controlar el partido. La intención está ahí, existe. Podemos mejorar en la fluidez. Contra el Benfica tuvimos más toques en su área, más tiros, más posesión, más córners. Pero a nadie le importa, y al final ni siquiera me importa a mí. Tenemos que crear más ocasiones. Pero somos un equipo que intenta dominar y que intenta presionar. Quizá tengamos que aprender, tenemos que mejorar y encontrar un equilibrio para resolver estos problemas".





Inter, Roma, Napoli, Como y muchos otros equipos están por encima del Milan en pases "killer" en el área rival. ¿De ahí nacen las dificultades de Ramos? ¿Es una cuestión de trabajo? ¿Él debe trabajar un poco menos para el equipo y el equipo debe trabajar más para él?

"Tenemos que crear más ocasiones claras para él y tenemos que ayudarlo. No quiero decir que Ramos deba trabajar un poco menos para el equipo para estar más fresco, sino que debe pasar más tiempo cerca del área rival, como hacemos en los entrenamientos. Tenemos que mejorar más el entendimiento entre los jugadores. En el último partido vimos, no sé si recordáis, un balón de Pulisic para Cisse que no entendió la intención, otro balón para Pavlovic que controló mal, igual que Rabiot en otras dos ocasiones, cuando no orientó bien el control. En otros partidos no tuvimos tantos toques en el área rival: tenemos que mejorar desde ese punto de vista. Contra el Benfica hay que mejorar estas jugadas. A veces no es solo el pase, sino recibir mejor en el área. También Koni tuvo una gran ocasión en el área. Pulisic también. El Benfica hizo un disparo desde fuera con la defensa colocada y luego un gol con cuatro defensas mirando a su extremo".

¿Te enfadaste mucho por ese gol?

"Mucho. Pero creo que vosotros también lo estabais. Visteis el partido. Hay que controlar mejor estas situaciones. Y por favor no escribáis que estoy criticando a los jugadores, solo estoy relatando el partido. Lo más importante para mí es recuperar posiciones y mis futbolistas están trabajando muy bien y no hay dudas sobre su compromiso en el campo".