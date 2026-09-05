Milan, Amorim: «Hemos fichado a muchos jugadores top. Tomori ha sido reintegrado porque Gabbia se ha lesionado»

¿Cree que ha llegado el momento de alinear a Rabiot y Moreira?

«Ya veremos. Hoy no les voy a decir el once inicial de mañana. También es importante, por las rotaciones que tenemos en la plantilla, guardarnos quién saldrá mañana como titular. Moreira lleva dos semanas de entrenamiento. Está más preparado que la semana pasada. Es una opción, igual que Rabiot, en dos posiciones. Así que veremos cuál será nuestro once titular».





¿Qué le responde a Chivu, que dice que Juventus-Milan no es una pelea por el Scudetto?

«Nada. Estoy concentrado en nuestro partido. Si ganamos mañana estaremos en lo más alto de la clasificación junto a otros. Estoy concentrado en nosotros, en el trabajo que hay que hacer. Así que no tengo nada que decir al respecto».

¿Cómo está viviendo este primer gran partido en Italia?

«Creo que depende de la presión que te pongas encima. Hay que ganar cada partido, así que no creo que los grandes partidos sean más importantes que otros. Durante la pretemporada no ganamos algún partido y la presión ya estaba ahí. En los grandes clubes siempre hay grandes partidos. Será una buena prueba para entender si hemos mejorado con respecto a la semana pasada, también porque nos enfrentaremos a un gran equipo y a un gran entrenador, fuera de casa. Estoy entusiasmado, creo que mi equipo está preparado. Yo estoy preparado. Será un día normal de trabajo para mí y estoy entusiasmado con la idea de ver a mi equipo mañana».





¿Cree que puede utilizar las palabras de Chivu para motivar al equipo? Moreira, ¿lo ve más como carrilero y en la mediapunta?

«Veo a Moreira como carrilero, pero habrá partidos en los que podrá joven por delante o junto a Chukwueze. Tenemos muchos jugadores para rotar. Sobre las palabras de Chivu: para mí, si necesitamos esas palabras para motivarnos en el Milan, hay algo que está mal en nosotros. En los últimos años hemos terminado en posiciones de la clasificación que nos invitan a trabajar mucho. Tenemos mucho trabajo por hacer, honrar a nuestros aficionados y devolver al club a los niveles que merece. No necesitamos las palabras de Chivu para motivarnos. Lo más importante es que yo veo al Milan, y para mí es el mejor club del mundo, pero en 20 años hemos ganado 0 Copas Italia y 2 Scudetti. Hay algo que no va bien, lo sabemos. Tenemos mucho que hacer, debemos trabajar y alcanzar nuestros objetivos a tiempo. No me importa lo que diga Chivu o cualquier otro. Pero debemos centrarnos en por qué a lo largo de los años el Milan no ha sido el Milan. Por eso es mejor centrarse en nuestro equipo, y no debe importarnos lo que digan los demás. Trabajamos para devolver al equipo a los niveles que merece».





¿Qué tipo de entrenador es Spalletti? ¿Nunca ha derrotado a la Juventus como jugador o entrenador?

«Es normal, cuando te enfrentas a una defensa de 3 o de 4 cambia la manera en la que presionas o atacas. Tenemos que cambiar algo, y lo haremos, aunque no tengo la certeza de cómo defenderá la Juventus. Habrá algún aspecto táctico que cambie, pero también cambiaremos porque ya lo hemos hecho durante la pretemporada. Spalletti no necesita presentación: es inteligente, tiene grandes cualidades, conoce la liga, me gusta la manera en la que hace jugar a su equipo. Será un partido duro, estamos al principio pero sabemos que estamos preparados para el partido. Será un bonito partido y nunca he derrotado a la Juventus como entrenador, pero como jugador sí. Estaré preparado para hacerlo por primera vez como entrenador».



