Un gol en su debut en Serie A en el Tardini contra el Parma, cinco jornadas como absoluto protagonista del centro del campo con el Cagliari y ahora la primera convocatoria con la selección italiana absoluta. Alessandro Romano no podía imaginar un inicio de temporada mejor. El jugador nacido en 2006 se ha ganado la total confianza de Fabio Pisacane y ahora está liderando a la que es la verdadera sorpresa de este arranque de temporada en la Serie A.
Milan, Amorim, fascinado por Romano, del Cagliari: ahora vale 5 veces más que la cifra ingresada por la Roma en verano
La espina de la Roma
Mañana, contra Bélgica, para Romano podría llegar incluso su primera titularidad con Italia. Sería otro paso enorme para un chico que, hace solo unas semanas, se asomaba por primera vez con continuidad al fútbol de los mayores. Un ascenso rápido, pero siempre con los pies en la tierra: quienes conocen a Alessandro lo describen como un chico decidido pero al mismo tiempo humilde y muy consciente de las trampas que se esconden detrás de momentos tan ilusionantes como el que está viviendo. Se frota las manos el Cagliari y el presidente Giulini porque tiene entre manos a uno de los mejores talentos del fútbol italiano. Algún arrepentimiento más tiene la Roma, que tuvo que sacrificar al clase 2006 en junio en el altar del mercado por razones presupuestarias: en las arcas de la Roma entraron 5 millones más bonus hasta llegar a 6,5. Para el club romano, que inicialmente había pedido unos 7-8 millones, fue en cualquier caso una buena bocanada de aire en el apartado de plusvalías
Milan en el Olímpico a petición de Amorim
Romano, en su Olímpico, tendrá los ojos de media Europa puestos encima. Especialmente los del Milan, que ya ha acreditado a uno de sus ojeadores para seguir muy de cerca al centrocampista del Cagliari a petición expresa de Amorim: Romano intriga bastante al técnico portugués. Sobre el ex Roma también están la Juventus, el Inter y varios clubes de LaLiga, pero cualquier conversación se pospondrá al próximo verano: en enero, salvo ofertas irrenunciables, no se moverá del Cagliari. Con el presidente Giulini, que empieza a hacer cuentas: la idea sería una valoración de 20/25 millones de euros.
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