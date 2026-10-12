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grafica Bakola MilanGetty Images
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Milan, Amorim fascinado por Bakola: el nacido en 2007 que se inspira en Pogba y también gusta a la Roma y a la Juventus

AC Milán

Milan: Amorim quedó muy sorprendido por las cualidades de Bakola en el duelo del Mapei Stadium

Darryl Bakola se llevó el reconocimiento al mejor del partido contra el AC Milan. Una actuación completa y madura, pese a haber nacido en 2007. Recibió un siete rotundo en la valoración, ante un Ruben Amorim sinceramente sorprendido por las cualidades del joven prodigio llegado en enero procedente del Marisglia por 10 millones más 2 en bonus para conquistar la Serie A.


 En un panorama internacional escaso de centrocampistas box to box con técnica y gran proyección ofensiva, la joya del Sassuolo es ahora una referencia para todos los ojeadores europeos. El grupo de seguidores del francés es amplio y ahora suma un nuevo integrante: el AC Milan.

  • ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE LE GUSTA AL MILAN

    Bakola, con más de 300 minutos en la Serie A, mucho recorrido, pases siempre precisos y una asistencia (a Bowie para el 2-1 provisional precisamente ante la Juventus), se ha ganado la confianza de Aquilani, que está impulsando su crecimiento como hizo el año pasado en el Catanzaro con Cisse y Favasuli. Mediapunta, centrocampista ofensivo o interior, siempre con el balón en los pies: Bakola no es especialmente veloz, pero es un jugador de posesión y con visión vertical. Justo como le gusta a Ruben Amorim. Darryl es un futbolista vertical, rápido al arrancar con el balón en los pies y hábil para recibir y moverse en espacios reducidos.

  • COSTE Y COMPETENCIA

    Fue el ex consejero delegado del Sassuolo Giovanni Carnevali, actualmente en la Juventus, quien lo fichó el pasado enero con una inversión de 10 millones. Fue el último gran golpe del dirigente de la Juventus antes de trasladarse a Turín. Una intuición acertada y un camino marcado para el futuro: la Juventus tiene una vía preferente para hacerse con el jugador, que también ha sido recomendado a la dupla Gasperini-D'Amico para la Roma. Su perfil gusta y se le seguirá de cerca para ver si puede convertirse en un nuevo Konè. ¿Su valoración? Al menos el doble que en febrero, pero con actuaciones como la que ofreció ayer ante el Milan, podría superar los 30 millones.

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