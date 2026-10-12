Darryl Bakola se llevó el reconocimiento al mejor del partido contra el AC Milan. Una actuación completa y madura, pese a haber nacido en 2007. Recibió un siete rotundo en la valoración, ante un Ruben Amorim sinceramente sorprendido por las cualidades del joven prodigio llegado en enero procedente del Marisglia por 10 millones más 2 en bonus para conquistar la Serie A.





En un panorama internacional escaso de centrocampistas box to box con técnica y gran proyección ofensiva, la joya del Sassuolo es ahora una referencia para todos los ojeadores europeos. El grupo de seguidores del francés es amplio y ahora suma un nuevo integrante: el AC Milan.