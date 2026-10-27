Las bajas en el Milan son numerosas y para Amorim no será fácil gestionar los dos compromisos: el de mañana contra el Bologna y el del sábado contra el Inter en San Siro. Las decisiones en defensa están casi obligadas: Tomori seguirá como lateral derecho tras su buena actuación contra el Udinese, con Pavlovic y De Winter como pareja de centrales, mientras que la única duda está en la izquierda, con Estupinan por delante del joven francés Diawara.