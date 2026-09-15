Después del partido contra la Lazio dijiste que no estás loco. ¿Has entendido entonces qué diferencia hay entre los titulares indiscutibles y los demás jugadores?

"Todo entrenador tiene en mente una idea general de lo que puede ser el once base de su equipo. Pero luego aparece el problema del que estamos hablando. Por mi experiencia, y me ha pasado dos veces, la primera como jugador, cuando llegamos a jugarnos la liga, la Europa League y las copas, la segunda un poco menos, es imposible pensar en ganar competiciones contando solo con 11 o 14 jugadores. En consecuencia, me cuesta decir que tenemos un once tipo. La idea no es tener un once fijo, sino una identidad precisa en la que todos los futbolistas puedan jugar sin que el equipo pierda demasiada calidad. Está claro que tengo una idea de qué intérpretes quiero en determinados partidos, pero los momentos cambian rápidamente. Si lo pensáis un momento y sois honestos en vuestras valoraciones: ¿quién habría dicho que Musah iba a ser el titular y que Luka Modric iba a ser el problema? Nadie. La situación ha cambiado porque los últimos partidos han mostrado esto. En el fútbol moderno cuesta entender el concepto de once base, porque creo que de verdad hace falta un grupo entero, una plantilla entera para ganar trofeos. Naturalmente, para ciertos compromisos empiezo a entender qué tipo de jugador necesito y qué alineación poner. Tengo una idea más clara de la plantilla, pero las dinámicas cambian durante el año, y es bueno que sea así".

¿Tenéis un objetivo mínimo?

"En los grandes clubes, y el Milan es un club enorme, no existe un objetivo mínimo. Sea cual sea el resultado, si no se gana, vosotros estaréis aquí y criticaréis al equipo, diciendo que es demasiado poco. Esa es mi experiencia. Lo he vivido incluso en Portugal: cuando no se llega a la final o no se gana, es un fracaso. Y en Portugal todos dicen que el Benfica debe ganar la Europa League; así que es normal. No hay un objetivo mínimo: nuestro objetivo es ganar el próximo partido y es ganar en general. O se gana o no se gana. Si no ganamos, es obvio que para todos será considerado poco. En consecuencia, no quiero ser el entrenador que fija como meta los cuartos de final o las semifinales. Eso no cuenta. Lo que cuenta es que tenemos un único objetivo, y es ganar. Todo lo que esté por debajo ya sabemos que nos traerá críticas, porque ese es el precio que hay que pagar por entrenar al Milan. No es tanto por una cuestión económica, dado que la Europa League no tiene nada que ver con la Champions League, sino por nuestro orgullo y nuestra manera de ser. Así que no fijaré ningún objetivo mínimo: sabemos que es difícil, pero el objetivo es ganar el próximo partido para estar más cerca del trofeo. Pensando partido a partido estaremos más cerca de ganar la competición”.





¿Hay posibilidades de tener un mayor equilibrio?

"En la manera de presionar, de jugar más arriba. Obviamente seguimos teniendo grandes oscilaciones entre jugar muy bien y tener alguna dificultad con el balón, pero siempre hemos mantenido una mayor posesión. Creo que seguimos un poco demasiado centrados en la fase de construcción, mientras que nos falta el último tercio del campo. Seguimos teniendo alguna dificultad y por eso Gonçalo sufre más: no tenemos muchos toques dentro del área y las incorporaciones en tres cuartos rival todavía no son lo bastante frecuentes como para garantizar un rendimiento alto como equipo. Claramente hemos fichado a jugadores que, al analizarlos, tienen la estructura física y el estilo de juego que deseamos, no solo para el presente, sino también para el futuro; todavía son jóvenes y sabemos que daremos continuidad al proyecto. Hablando del Benfica, creo que su gran fortaleza reside en una idea muy clara: se percibe nítidamente lo que quieren hacer. Saben variar porque normalmente juegan con un extremo como Rafa en el lado derecho, pero si utilizan a Lukebakio el partido cambia por completo. Pavlidis está haciendo un gran trabajo y es muy peligroso cerca del área. Tienen mucha seguridad en sí mismos, salen con tres con el lateral izquierdo, con Dal. Hacen mucha rotación: Barreiro estuvo increíble, pero podría jugar Aursnes, dado que los periódicos y vosotros, los periodistas, normalmente acertáis. La presencia de Pavlidis o de Duran cambia completamente el partido: uno ataca más la profundidad, el otro ofrece más conexión. Palhinha jugará: jugará este y el próximo partido, y es un futbolista muy fuerte a balón parado y en la presión, lo sabemos. El Benfica es, por tanto, un equipo dirigido por un entrenador excelente, con muy buenas individualidades y compuesto por jugadores acostumbrados a la presión y a ganar, un factor que transforma a los equipos. Siento que tienen mucha confianza, pero nosotros estamos preparados para enfrentarnos a ellos. Conozco bien a Marco Silva y conozco bien la plantilla del Benfica. Sé que tenemos una presión enorme, pero también sé que el Benfica tiene la misma presión de tener que ganar cada partido; por eso creo que será un bonito desafío y que disfrutaremos”.