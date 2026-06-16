Ya tenemos entrenador: Rubén Amorim firma por dos temporadas con el Milan, con opción a una tercera. El martes 16 de junio, 21 días después del comunicado de RedBird que disolvió la estructura directiva y técnica, nació el nuevo Milan, moldeado por primera vez solo con las ideas de Gerry Cardinale y Zlatan Ibrahimovic. Un Milan con fuerte sello estadounidense en filosofía, estrategia y recursos, que ya marcan la elección de entrenador y directivos.
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Milán: Amorim debe resolver ya el caso Leão; así podrían cambiar las decisiones de fichajes
PRIMERAS GRANAS
Ruben Amorim ha aceptado el cargo en el Milan con ganas de dejar atrás su paso por el Manchester United. La oferta era irresistible, pero el técnico portugués sabe que no le espera un camino de rosas. Al exentrenador del Sporting de Lisboa y a su cuerpo técnico les aguarda mucho trabajo desde el primer día: resolver las dudas sobre Maignan, gestionar las aspiraciones de Rabiot y Pulisic de jugar la Champions, y atenderel deseo público deLeao de buscar nuevos retos.
VUELTA A LOS ORÍGENES
En los próximos días quedará claro qué piensa Amorim de Leao. Desde un punto de vista táctico, el ‘10’ rossonero puede ser clave para el nuevo técnico: en su sistema, los extremos son decisivos. Deben aportar superioridad y actuar como delanteros sin obsesionarse con la defensa.
Amorim valora a su compatriota, pero con Leao puede arriesgar: o asumirá la tarea de pulirlo técnicamente y tácticamente, o lo dejará marchar. Lo único seguro es que pronto hablarán.
QUIERE MARCHARSE, PERO NO HAY OFERTAS
Las recientes declaraciones públicas de Leao han sorprendido a quienes lo siguen de cerca y complican la estrategia de su entorno en el mercado. Hasta ahora, Rafa no ha cambiado de idea: quiere dejar el Milan.
Amorim hablará con él, y se valorará ese encuentro. Por ahora el Milan no ha recibido ofertas firmes y, por menos de 50 millones, no las aceptaría. Si no aparece ninguna, Leao deberá quedarse.