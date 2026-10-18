A lo largo de su carrera se ha escrito mucho sobre Rabiot, a menudo con el mismo relato: un jugador de gran nivel, de muchísimo nivel, pero también algo individualista. Esta versión de Rabiot no podría estar más lejos de aquella imagen: anima a sus compañeros y a San Siro como Gattuso en su día y siempre da la cara al final de los partidos, instando al equipo a mejorar sus puntos débiles, como la mentalidad. Un capitán sin brazalete que está haciendo la fortuna de Amorim y del Milan. A la espera de la próxima renovación de su contrato hasta 2030.