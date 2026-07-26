En un primer momento fue Cardinale quien señaló la valorización de los jóvenes de la plantilla como una prioridad absoluta de la nueva etapa, al comentar las renovaciones de Comotto y Camarda: "Nuestro compromiso a largo plazo al renovar los contratos de Camarda y Comotto es plenamente coherente con la visión que he delineado para el club desde que me convertí en su propietario. Daremos prioridad a los jugadores formados en nuestra cantera, los acompañaremos en su proceso de crecimiento y potenciaremos al máximo su potencial para que contribuyan a los éxitos del equipo sobre el campo". Y ayer, en el postpartido de Glasgow, también le hizo eco Amorim: "¿Camarda? Debe quedarse con nosotros, creo mucho en él y en los jóvenes que están trabajando con nosotros. No quiero hablar de jugadores concretos, pero puedo decir que se quedará con nosotros esta temporada".
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Milan, Amorim cree en los jóvenes y apuesta por la línea verde: la estrategia entre confirmaciones y salidas
LA SITUACIÓN ENTRE PORTEROS Y DEFENSAS
El currículum de Amorim habla por sí solo: lanzar y potenciar a jóvenes es una característica peculiar de su estilo de trabajo. Bien lo saben Quenda en el Sporting de Lisboa y Diallo y Mainoo en el Manchester United. Ahora el objetivo es repetirse en el Milan, donde desde luego no faltan jóvenes talentos.
Empezando por la batería de porteros, sorprende la decisión del portugués de llevar de gira al parisino de la clase 2008 Bouyer, una señal de confianza importante. El club está reflexionando sobre la gestión total con Pittarella y Torriani , pero el francés debería quedarse también con vistas al Milan Futuro. Con la próxima llegada de Diawara desde el Troyes se abrirían las puertas para una cesión del berlinés de la clase 2006 Odogu, que tiene varias solicitudes desde Alemania, pero al que el Milan preferiría ceder a préstamo en Italia para no devaluar la inversión de 7 millones más 3 en bonus al Wolfsburgo de hace doce meses.
Bartesaghi seguirá en el AC Milan pese a que ha llegado alguna petición, y lo mismo vale para Vladimirov, que acaba de renovar su contrato.
Y la de los centrocampistas y los delanteros
Las sensaciones que dejó en Celtic Park fueron positivas por parte del jugador nacido en 2008 Borsani: irá de gira a Australia y después, con toda probabilidad, será cedido a la Juve Stabia. El inglés Guernier alternará entre el Primer Equipo y el Milan Futuro, mientras que el mediapunta Ossola saldrá cedido para seguir ganando experiencia a su regreso de Australia.
Comotto gusta mucho a Amorim por la personalidad que une a su capacidad para jugar al fútbol: en su caso, la decisión final será más compleja porque tiene todas las cualidades para ser útil desde ya, pero podría verse penalizado por la superpoblación en el centro del campo. Media Serie B y el Parma esperan con confianza. Cissè está dejando sensaciones positivas y debería formar parte del grupo de mediapuntas, mientras que para Kostic, dada la confirmación en el Primer Equipo de Camarda hecha oficial por Amorim, podrían llegar valoraciones sobre una cesión.
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