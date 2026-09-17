"Es un entrenador inteligente. Hay que hacerlo así. Un dicho que me gusta dice: hay que hacer el vino con la uva que se tiene", sentenció de inmediato Capello. El primer movimiento para poner remedio es claro: Amorim, desde siempre contrario a alinear un once base, tratará de limitar las rotaciones y los experimentos en los próximos partidos, como los realizados con Loftus-Cheek, Estupinan y Terracciano, que, por motivos distintos, no están en condiciones de aportar un valor añadido a este equipo. La idea sería encontrar una columna vertebral formada por 5/6 elementos que puedan ofrecer garantías tácticas y liderazgo al equipo, sobre todo en los momentos de desconcierto.





Otra perspectiva que se estudiará es la relacionada con alguna modificación respecto a un sistema, el 3-4-2-1, que requiere jugadores con unas características precisas. Los principales cambios deberían afectar al centro del campo y a la mediapunta, donde solo Pulisic sabe trabajar tanto en los medios espacios como en el ataque a la profundidad. El primer ajuste podría tomar forma en la búsqueda de una mayor amplitud con Moreira por un lado y Saelemaekers y Pulisic, precisamente, cerca de Ramos pero partiendo más abiertos respecto a la disposición actual. El parón llegará en el momento justo, Amorim tendrá tres semanas de tiempo para evaluar con su cuerpo técnico qué camino emprender para potenciar al equipo y sumar el mayor número de puntos posible hasta la ventana de mercado invernal, donde Cardinale tiene intención de intervenir para completar la obra iniciada el pasado verano.







