La dura derrota ante el Benfica, tanto por el resultado como por la actuación ofrecida, ha abierto el debate sobre la gestión de Ruben Amorim. Tanto en los estudios de Sky como en los de Cbs Golazo, de la mano de analistas como Capello y Di Canio, han surgido varios interrogantes: desde por qué el Milan afronta mal los partidos regalando una parte a los rivales hasta por qué ningún jugador ataca nunca la profundidad, pasando por el estado físico del equipo y una defensa que aún está por ajustar. Amorim sorprendió a todos al aceptar todas las críticas con gran espíritu crítico, para luego afrontarlas justificando sus propios errores.
Milan, Amorim corre a cubrirse: del cambio de sistema a la elección de los titulares, esto es lo que puede cambiar
APERTURA AL CAMBIO
Ruben Amorim, al contrario de lo que había declarado incluso antes del partido, cuando había admitido que contemplaba también el fracaso, pero solo llevando su idea hasta el final, tras la contundente victoria del Benfica se ha abierto públicamente a un gran cambio, también de mentalidad. El portugués está valorando la perspectiva de adaptarse a los jugadores, aunque estos últimos no se ajusten del todo a su filosofía futbolística: "Yo cambio continuamente. Esa es mi sensación. A veces tengo que empezar con una base. Tenemos dos meses de trabajo. Hemos perdido hoy, pero seguro que encontraremos soluciones para intentar adaptarnos en ciertos partidos, porque tenemos que crear una idea. Sigo trabajando".
CAMBIO DE SISTEMA Y FIN DE LOS EXPERIMENTOS
"Es un entrenador inteligente. Hay que hacerlo así. Un dicho que me gusta dice: hay que hacer el vino con la uva que se tiene", sentenció de inmediato Capello. El primer movimiento para poner remedio es claro: Amorim, desde siempre contrario a alinear un once base, tratará de limitar las rotaciones y los experimentos en los próximos partidos, como los realizados con Loftus-Cheek, Estupinan y Terracciano, que, por motivos distintos, no están en condiciones de aportar un valor añadido a este equipo. La idea sería encontrar una columna vertebral formada por 5/6 elementos que puedan ofrecer garantías tácticas y liderazgo al equipo, sobre todo en los momentos de desconcierto.
Otra perspectiva que se estudiará es la relacionada con alguna modificación respecto a un sistema, el 3-4-2-1, que requiere jugadores con unas características precisas. Los principales cambios deberían afectar al centro del campo y a la mediapunta, donde solo Pulisic sabe trabajar tanto en los medios espacios como en el ataque a la profundidad. El primer ajuste podría tomar forma en la búsqueda de una mayor amplitud con Moreira por un lado y Saelemaekers y Pulisic, precisamente, cerca de Ramos pero partiendo más abiertos respecto a la disposición actual. El parón llegará en el momento justo, Amorim tendrá tres semanas de tiempo para evaluar con su cuerpo técnico qué camino emprender para potenciar al equipo y sumar el mayor número de puntos posible hasta la ventana de mercado invernal, donde Cardinale tiene intención de intervenir para completar la obra iniciada el pasado verano.
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