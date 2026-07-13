Su única imagen positiva con el Milan fue el gol de la victoria en el derbi contra el Inter. El exjugador del Brighton solo ha disputado 19 partidos, una experiencia que conviene borrar de su carrera. El ambicioso Deportivo de La Coruña se ha interesado por Estupinan para armar un equipo competitivo en su regreso a la Liga tras ocho años. Las negociaciones están en marcha: Estupinán se encamina hacia su despedida del Milan tras apenas doce meses.