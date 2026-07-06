Sonriente, motivado y con algunas bromas en italiano. El primer paso de Amorim como nuevo entrenador del Milan muestra la ilusión del técnico portugués ante un reto fascinante y difícil: devolver al glorioso club rossonero a su nivel. Su frase «hay mucho trabajo por hacer», susurrada a la prensa en Linate Prime, refleja la realidad del club: más allá de la plantilla, debe reconstruir una mentalidad ganadora, el desafío más complejo.
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Milán: Amorim acude a la sede para una reunión sobre el mercado de fichajes, donde se definen estrategia y prioridades
CUMBRE DEL MERCADO
Bobby Gardiner, figura clave del nuevo equipo estratégico del Milan, participó en la elección de Ruben Amorim como entrenador. La reunión del 6 de julio en Casa Milan, con Hendrik Almstadt, director de traspasos, analizó la situación de los jugadores que podrían salir y los ingresos que generarían.
Fikayo Tomori y Ruben Loftus-Cheek tienen demanda en la Premier League, y el Milan espera recaudar entre 20 y 25 millones de euros con sus traspasos.
En la misma reunión, la directiva fijó en 8 millones la valoración de Warren Bondo y trabaja en la rescisión de Ismael Bennacer, ahora representado por Fali Ramadani. También se analizan las salidas de Yunus Musah, Samuel Chukwueze y Youssouf Fofana.
GILA, PERO NO SOLO ESO: LAS PRIORIDADES
Kerim Alajbegović (2007, Bayer Leverkusen) y Konstantinos Karetsas (2007, Genk) son seguidos por Amorim y el equipo de fichajes para reforzar la línea de mediocampistas ofensivos. Además de cerrar el fichaje de Gila con la Lazio, buscan un central: Inacio y Antonio Silva son opciones.
Además, se busca un mediocampista defensivo, pero la elección se definirá tras las decisiones de Modric y Rabiot. En ataque, Kostic aspira a ser alternativa a Ramos.
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