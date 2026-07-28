Amorim querría colocar a Hojberg (o a un centrocampista con esas características) junto a los indiscutibles Rabiot y Modric. Pero antes habrá que aligerar una plantilla que cuenta con 9 jugadores para 2 puestos. El Bolonia aprieta por Comotto, pero el hijo de arte tiene un 70% de posibilidades de seguir a las órdenes de Amorim esta temporada. Se buscan compradores para Musah, que se irá al 100%, mientras que por Fofana se registra el interés de dos clubes de la Premier League como Everton y Crystal Palace: sus ganas de seguir en el Milan no superan el 50% de posibilidades.





Jashari sigue pesando mucho en el balance y podría tener otra oportunidad para demostrar todo su valor. Distinto es el caso de Ricci, que no ha convencido a Amorim y podría dejar de inmediato el Milan. Loftus-Cheek es absolutamente transferible, pero no tiene ofertas concretas y no se está moviendo para irse. Se quedan al 100% tanto Chukwueze como Saelemakers.





Capítulo delanteros: Camarda se queda, la confirmación oficial ha llegado directamente de Amorim. Se está reflexionando sobre la posibilidad de una cesión. En cambio, deberían quedarse Pulisic, Nkunku y Cisse. Leao merece una mención aparte: pequeño spoiler, se irá al 100%.