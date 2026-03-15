El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, ha hablado con DAZN tras la derrota en Roma ante el Lazio de Maurizio Sarri.
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Milán, Allegri: «Todo el mundo hablaba del título de liga tras el empate del Inter. El objetivo es la Champions o corremos el riesgo de echarlo todo a perder»
EL ANÁLISIS
«Sabíamos que el partido iba a ser difícil: la afición volvía al estadio, para ellos era un partido importante, la clasificación no les exige demasiado y han hecho un buen partido. Han corrido mucho; ellos bajaron el ritmo en la segunda parte, pero nosotros no marcamos. Todo el mundo hablaba del título tras el empate del Inter, pero debemos ser realistas: estamos haciendo las cosas bien, pero el objetivo es la Champions; de lo contrario, corremos el riesgo de echar por tierra todo lo que hemos construido».
LEAO FURIOSO
«Estaba nervioso porque le habían sacado mal en dos ocasiones, cosas que pasan en un partido. Todos queríamos ganarlo, podíamos haber ampliado la ventaja sobre los que nos seguían, era importante».
LOS ERRORES
«En la primera parte cometimos muchos errores técnicos y sufrimos muchos contraataques. Incluso en el gol, estábamos colocados para un pase largo, y ellos son muy buenos jugando en vertical. No deberíamos haber encajado esos goles, pero estas cosas pasan. Cometimos muchos errores cerca del área y teníamos a muchos jugadores por delante del balón. En la segunda parte ellos no se vinieron abajo, pero nosotros subimos el ritmo. No conseguimos marcar».
DEMASIADA TENSION EN LA PRIMERA PARTE
«No es cuestión de esperar; en la primera parte hemos encajado más contraataques que en toda la temporada. Cuando te relajas con el balón, es difícil evitar los contraataques y, por consiguiente, los goles. En la segunda parte hemos ganado más duelos».
DEMASIADOS CONTRASTES PERDIDOS
«Los chicos se habían preparado bien, eran conscientes de la importancia del partido, pero en la primera parte cometimos muchos errores técnicos y, en consecuencia, jugamos desorganizados y perdimos muchos balones. Intentamos aceptar el uno contra uno, teníamos muchos jugadores por delante de la línea del balón y no pudimos hacer otra cosa».