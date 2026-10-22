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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan, alivio por Gonçalo Ramos: resonancia negativa. Infiltraciones en la cadera para Chukwueze, que será reevaluado en 10-15 días

AC Milán

Llegan noticias sobre el estado de los dos lesionados del AC Milan: todas las novedades.

En las últimas horas han surgido varias complicaciones para el Milan: las lesiones de Gonçalo Ramos y Samu Chukwueze han alterado los planes del Milan de cara a la Serie A y la Europa League. Pero ¿cuándo volverán? El Milan ha aclarado la situación mediante un comunicado:


Gonzalo Ramos

Se sometió a pruebas diagnósticas para evaluar las molestias por sobrecarga que había notado en la pantorrilla izquierda. La resonancia magnética dio resultado negativo.


Samuel Chukwueze

Se sometió a una consulta con un especialista por el problema en la cadera izquierda y ha comenzado un tratamiento con infiltraciones. Está prevista una nueva revisión para evaluar su evolución dentro de entre 10 y 15 días.



  • LAS PALABRAS DE AMORIM

    El entrenador Ruben Amorim también habló de las lesiones en la víspera del partido contra el Bournemouth: «Sobre Chukwueze no sabría decirlo. Es una baja distinta a la de Ramos; lo de Ramos es poca cosa, es solo por precaución. Solo notó algo de rigidez muscular. Pero estamos preparados».

  • LAS LESIONES

    En el AC Milan, por tanto, la enfermería está cada vez más llena. Samuel Chukwueze sintió dolor en la cadera izquierda tras el partido ganado contra el Atalanta y en las próximas horas se someterá a una revisión con un especialista: podría estar de baja durante un tiempo considerable. En cambio, no volverán hasta 2027 Matteo Gabbia, de baja por una lesión del músculo flexor del muslo con afectación parcial del tendón, y Alexis Saelemaekers (operado del tobillo, cuyo regreso no se espera hasta 2027 tras la operación de tobillo).


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