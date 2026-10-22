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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Milan, alivio por Gonçalo Ramos: la resonancia dio negativo. Infiltraciones en la cadera para Chukwueze, que será reevaluado en 10-15 días

AC Milán
G. Ramos
S. Chukwueze
Serie A

Llegan novedades sobre el estado de los dos lesionados del AC Milan: toda la información de última hora.

En las últimas horas han surgido varias complicaciones para el AC Milan: las lesiones de Gonçalo Ramos y Samu Chukwueze han complicado los planes del AC Milan de cara a la Serie A y la Europa League. Pero ¿cuándo volverán? El AC Milan lo ha aclarado en un comunicado:


Gonçalo Ramos

Se sometió a pruebas diagnósticas para evaluar la fatiga que sintió en la pantorrilla izquierda. La resonancia magnética dio resultado negativo.


Samuel Chukwueze

Acudió a una consulta con un especialista por el problema en la cadera izquierda y ha iniciado un tratamiento con infiltraciones. Está prevista una nueva revisión para evaluar su evolución dentro de entre 10 y 15 días.



  • LAS PALABRAS DE AMORIM

    El técnico Ruben Amorim también habló de las lesiones en la víspera del partido ante el Bournemouth: «Sobre Chukwueze, no sabría decirlo; es una baja diferente a la de Ramos. Lo de Ramos es poca cosa, es solo por precaución. Solo sintió un poco de rigidez muscular. Pero estamos preparados»

  • LAS LESIONES

    En el AC Milan, por tanto, la enfermería está cada vez más llena. Samuel Chukwueze sintió dolor en la cadera izquierda después de la victoria ante el Atalanta y en las próximas horas se someterá a una revisión con un especialista: podría afrontar una baja importante. No regresarán hasta 2027 Matteo Gabbia, de baja por una lesión del músculo flexor del muslo con afectación parcial del tendón, y Alexis Saelemaekers (operado del tobillo, cuyo regreso no se espera hasta 2027 tras la operación de tobillo).


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