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Milan, adiós a Andrej Kostic: su traspaso al Sparta Rotterdam, cercano finalizarlo pronto

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A. Kostic

Futuro cedido para Andrej Kostic. El Milan ha decidido enviar a jugar al delantero montenegrino de la generación de 2007; está cerca su traspaso a Países Bajos, al Sparta Rotterdam, club que juega en la Eredivisie. Amorim ha evaluado toda la plantilla, incluido el ex del Partizan de Belgrado, y ha decidido cederlo para que tenga continuidad sobre el campo. A día de hoy, no se le considera un jugador preparado para jugar en el primer equipo del Milan.

  • NO al Milan Futuro

    Llegado en enero procedente del Partizán de Belgrado por 5 millones de euros, Kostic marcó el pasado 13 de julio el primer gol de la temporada 2026-27, en el primer partidillo en Milanello. En el amistoso de Glasgow contra el Celtic fue titular, sin dejar huella.El Milan ha decidido no incorporarlo al Milan Futuro y darle una oportunidad en una liga, la neerlandesa, en la que los jóvenes pueden mostrarse.

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