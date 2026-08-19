Futuro cedido para Andrej Kostic. El Milan ha decidido enviar a jugar al delantero montenegrino de la generación de 2007; está cerca su traspaso a Países Bajos, al Sparta Rotterdam, club que juega en la Eredivisie. Amorim ha evaluado toda la plantilla, incluido el ex del Partizan de Belgrado, y ha decidido cederlo para que tenga continuidad sobre el campo. A día de hoy, no se le considera un jugador preparado para jugar en el primer equipo del Milan.